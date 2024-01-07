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Кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать на выборах

Какие конкуренты Дональда Трампа получат его голоса, если Верховный суд США дисквалифицирует лидера Республиканской партии.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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В США против Дональда Трампа возбуждено более 90 дел, однако реально участие в выборах может запретить только одно положение, касающееся нападения на Капитолий. Что произойдет с голосами Трампа, если политик не сможет принять участие в президентских выборах в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.

Кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать на выборах

Кто получит голоса, если Трампа дисквалифицирует. Фото из открытых источников

Согласно последним показателям RealClearPolling, Дональд Трамп имеет 63% голосов среди республиканцев. На второй позиции с 11% находится бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая недавно опередила в рейтинге Рона Десантиса, у него 10,9%. Остальные кандидаты в президенты от Республиканской партии имеют менее 5% голосов.

Однако если Дональду Трампу запретят участвовать на выборах, то большинство голосов получил бы губернатор Флориды Рон Десантис. Его показатель мог бы возрасти с 10,9% до 41%. Около 12% получил бы антиукраинский кандидат Вивек Рамасвами, а проукраинская кандидатка Никки Хейли смогла бы увеличить рейтинг до 17%, то есть привлекла бы 6% голосов Трампа.

Просмотреть распределение голосов среди Республиканской партии в случае исключения Трампа от участия в выборах президента США можно ниже:

Кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать на выборах - фото 2

Согласно показателям YouGov в случае дисквалификации Трампа действующий президент США Джо Байден имеет самые большие шансы на победы.

Напомним, что несколько штатов США приняли решение не допускать Дональда Трампа к выборам. Однако Трамп подал апелляцию в Верховный суд США, чтобы отменить такое решение. Штаты апеллируют тем, что Дональд Трамп был причастен к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Конгресс с целью сорвать результаты выборов. Согласно 14-й поправке к Конституции США, участие в мятежах против государства лишает права на участие в выборах.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным.

Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы победить Трампа и Байдена на президентских выборах в США.



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Источник: https://www.economist.com/interactive/2024-republican-primaries-tracker
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