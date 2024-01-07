Кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать на выборах

В США против Дональда Трампа возбуждено более 90 дел, однако реально участие в выборах может запретить только одно положение, касающееся нападения на Капитолий. Что произойдет с голосами Трампа, если политик не сможет принять участие в президентских выборах в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Economist.



Кто получит голоса, если Трампа дисквалифицирует. Фото из открытых источников

Согласно последним показателям RealClearPolling, Дональд Трамп имеет 63% голосов среди республиканцев. На второй позиции с 11% находится бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая недавно опередила в рейтинге Рона Десантиса, у него 10,9%. Остальные кандидаты в президенты от Республиканской партии имеют менее 5% голосов.

Однако если Дональду Трампу запретят участвовать на выборах, то большинство голосов получил бы губернатор Флориды Рон Десантис. Его показатель мог бы возрасти с 10,9% до 41%. Около 12% получил бы антиукраинский кандидат Вивек Рамасвами, а проукраинская кандидатка Никки Хейли смогла бы увеличить рейтинг до 17%, то есть привлекла бы 6% голосов Трампа.

Просмотреть распределение голосов среди Республиканской партии в случае исключения Трампа от участия в выборах президента США можно ниже:





Согласно показателям YouGov в случае дисквалификации Трампа действующий президент США Джо Байден имеет самые большие шансы на победы.



Напомним, что несколько штатов США приняли решение не допускать Дональда Трампа к выборам. Однако Трамп подал апелляцию в Верховный суд США, чтобы отменить такое решение. Штаты апеллируют тем, что Дональд Трамп был причастен к мятежу 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Конгресс с целью сорвать результаты выборов. Согласно 14-й поправке к Конституции США, участие в мятежах против государства лишает права на участие в выборах.

Ранее портал "Комментарии" писали, что у Байдена сравнили Трампа с Гитлером и Путиным.

Также "Комментарии" писали, что букмекеры оценили шансы победить Трампа и Байдена на президентских выборах в США.