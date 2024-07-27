Кто такой Джей Ди Вэнс и что ждать Украине, если он станет вице-президентом США

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Кравцев Сергей
Если раньше основные страхи украинцев были связаны с тем, что к власти в США может вернуться Дональд Трамп, делавший довольно неоднозначные заявления по Украине, то теперь опасения есть и по поводу кандидата в вице-президенты США от республиканцев – Джея Ди Венса. К чему следует готовиться Украине? Почему не стоит доверять Джею Ди Венсу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко в интервью "Укринформу" заявил, что позиция сенатора Джей Ди Венса не так категорична, поэтому Украина может найти подход к возможному кандидату в вице-президенты США.
По его мнению, кандидаты на политические должности в США часто меняют свою позицию после того, как занимают должность и получают информирование наивысшего уровня. Это может относиться и к Венсу в будущем. В качестве примера эксперт приводит спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который сначала выступал против оказания Украине помощи, а затем не просто выставил ее на голосование, но и потребовал включения в пакеты помощи ракет ATACMS увеличенного радиуса.
Кроме того, эксперт считает, что на позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа можно влиять через оцепление, в том числе и через Венса, однако надо понимать, что финальное решение экс-президент США всегда принимает сам и оно может быть совершенно неожиданным.
Политический обозреватель Роберт Фарли в статье для The Hill выразил мнение, что принципиальная приверженность кандидата в вице-президенты Дональда Трампа Джея Ди Венса к "сдержанности" – это преимущественно "издание желаемого за действительное" среди группы экспертов, желающих достичь политической релевантности.
По словам автора статьи, Вэнс является решительным сторонником Израиля и его войны в Газе. Он отмечает, что США играют немаловажную роль в создании сбалансированной коалиции против Ирана на Ближнем Востоке. Кроме того, Вэнс поддерживает жесткую линию против Ирана, откровенно восхищаясь решением Трампа убить иранского генерала Каселама Сулеймани.
Эксперт считает, что Джей Ди Вэнс является "политическим хамелеоном", ведь он быстро построил свою карьеру в политике США благодаря популярности своей книги и поддержке технологических магнатов.
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