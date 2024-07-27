Кто такой Джей Ди Вэнс и что ждать Украине, если он станет вице-президентом США

Если раньше основные страхи украинцев были связаны с тем, что к власти в США может вернуться Дональд Трамп, делавший довольно неоднозначные заявления по Украине, то теперь опасения есть и по поводу кандидата в вице-президенты США от республиканцев – Джея Ди Венса. К чему следует готовиться Украине? Почему не стоит доверять Джею Ди Венсу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

На позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа можно влиять через оцепление

Президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко в интервью "Укринформу" заявил, что позиция сенатора Джей Ди Венса не так категорична, поэтому Украина может найти подход к возможному кандидату в вице-президенты США.

"Несмотря на всю критику относительно позиции Венса по отношению к Украине, в частных разговорах все не совсем так категорично. У кандидата в вице-президенты есть свой альтернативный образ мышления, который нам просто нужно понять. Например, Джей Ди Вэнс на своем личном опыте почувствовал, что такое война, поэтому он считает, что помочь Украине — это прекратить войну любой ценой. Киеву осталось только объяснить, что войну одним только нашим желанием не прекратить", — сказал Скрипченко.

По его мнению, кандидаты на политические должности в США часто меняют свою позицию после того, как занимают должность и получают информирование наивысшего уровня. Это может относиться и к Венсу в будущем. В качестве примера эксперт приводит спикера Палаты представителей Майкла Джонсона, который сначала выступал против оказания Украине помощи, а затем не просто выставил ее на голосование, но и потребовал включения в пакеты помощи ракет ATACMS увеличенного радиуса.

Кроме того, эксперт считает, что на позицию кандидата в президенты США Дональда Трампа можно влиять через оцепление, в том числе и через Венса, однако надо понимать, что финальное решение экс-президент США всегда принимает сам и оно может быть совершенно неожиданным.

"Вопрос российско-украинской войны слишком весомый и исторический для того, чтобы полностью поручить его Джей Ди Венсу, поэтому следует учитывать личную вовлеченность Трампа после того, как советники наработают базовую стратегию по отношению к Украине", — подчеркнул он.

Джей Ди Вэнс является "политическим хамелеоном"

Политический обозреватель Роберт Фарли в статье для The Hill выразил мнение, что принципиальная приверженность кандидата в вице-президенты Дональда Трампа Джея Ди Венса к "сдержанности" – это преимущественно "издание желаемого за действительное" среди группы экспертов, желающих достичь политической релевантности.

"С тех пор, как Вэнс отказался от своей позиции "Никогда не Трамп" после 2017 года, он использовал каждую возможность, чтобы полюбоваться Трампом и даже предложить своеобразные интеллектуальные леса для внешней политики MAGA. Мало оснований полагать, что Вэнс станет весомым голосом воздержания (с любого вопроса, кроме Украины) в Белом доме Трампа, или что он заинтересован в долгосрочном пересмотре внешнеполитических приоритетов США", — подчеркнул эксперт.

По словам автора статьи, Вэнс является решительным сторонником Израиля и его войны в Газе. Он отмечает, что США играют немаловажную роль в создании сбалансированной коалиции против Ирана на Ближнем Востоке. Кроме того, Вэнс поддерживает жесткую линию против Ирана, откровенно восхищаясь решением Трампа убить иранского генерала Каселама Сулеймани.

"Вэнс позиционирует себя как ястреб в отношении Китая и в прошлом выступал за обязательства по безопасности Тайваня, что гораздо больше похоже на внешнюю политику президента Джо Байдена, чем на политику Трампа. Вэнс, скорее всего, откажется от этого обязательства по тактическим. — Трамп предложил, чтобы отношения США с Тайванем были скорее трансакционными, чем категоричными, — но это лишь иллюстрирует идеологическую гибкость Венса", — объясняет Роберт Фарли.

Эксперт считает, что Джей Ди Вэнс является "политическим хамелеоном", ведь он быстро построил свою карьеру в политике США благодаря популярности своей книги и поддержке технологических магнатов.

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