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Курьез с президентским звонком: Трамп ошибся номером и устроил скандал

Трамп ошибочно позвонил своему бывшему советнику и набросился на него, когда понял, что звонит по телефону не потому

сегодня, 17:27
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Ткачик Олеся

Недавно генерал-лейтенант в отставке Г.Р. МакМастер получил неожиданный звонок на свой личный телефон от президента Дональда Трампа, у которого когда-то работал советником.

Курьез с президентским звонком: Трамп ошибся номером и устроил скандал

Дональд Трамп

Как сообщили CBS News четверо осведомленных источников, звонок поступил из Белого дома. Незнакомый голос на линии попросил МакМастера "оставаться на связи для разговора с президентом". Это вызвало удивление — МакМастер был отстранен от должности советника по национальной безопасности еще в марте 2018 года, через 13 месяцев после назначения.

Еще более странным выглядел этот контакт, учитывая недавнюю критику: только накануне, 2 марта 2025 года, Трамп публично обозвал МакМастера в соцсетях "слабаком" и "полным неудачником" после его интервью, где тот усомнился в искренности намерений кремлевского диктатора Владимира.

Когда Трамп вышел на линию, он обратился: "Генри…" и начал говорить, рассказывает CBS со ссылкой на двух анонимных собеседников. МакМастер, узнав голос президента, сразу понял: он не тот человек, с которым Трамп хотел говорить. Его имя – Герберт Реймонд, а не Генри.

"Господин президент, это Г.Р. МакМастер", – уточнил он.

В ответ Трамп воскликнул: "К черту мне говорить с Г.Р. МакМастером?!" — и сразу перешел к сокрушительной критике бывшего советника, после чего звонок быстро оборвался.

Как выяснилось, президент хотел поговорить с Генри МакМастером – губернатором Южной Каролины. Как произошло такое недоразумение, неизвестно, но по словам одного из источников CBS, вызов ошибочно оформил один из помощников Трампа. Белый дом отказался комментировать частный телефонный разговор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа призвали предоставить Украине все необходимое для победы.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-mcmaster-call-wrong-number-b2730657.html
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