Курт Волкер заявил, что Байден и Трамп позволят Украине бить вглубь России: когда это произойдет

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что администрация президента Джо Байдена может ослабить ограничения на удары Украины по территории России как до, так и после выборов. По его словам, это может произойти без больших объявлений постепенно, в зависимости от конкретных обстоятельств.

Курт Волкер (фото из открытых источников)

"Предполагаю, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет. Вполне возможно, решение будут принимать по конкретным поводам, постепенно", – сказал он в интервью DW .



Волкер также предположил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах он может предложить Украине новое соглашение по ленд-лизу, которое позволит Украине взять кредит на покупку американского оружия. Трамп может ставить условие, что мир должен быть достигнут, когда Путин будет готов к переговорам, и при этом давить на российского президента.

"Если победит Трамп, то не исключено, что он пойдет и дальше. Он скажет украинцам: "Вот вам новое соглашение по ленд-лизу. Вы можете ссудить денег столько, сколько вам нужно, если вы на них покупаете американское оружие. Сражайтесь! При одном условии – когда Путин будет готов закончить войну, вы тоже ее завершите". В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", – объяснил эксспецпредставитель США по Украине.



По мнению Волкера, любая американская администрация будет стремиться к сближению Украины с НАТО в ближайшие годы. Он считает, что это может стать частью плана окончания войны, хотя ни одна из политических партий в США не полностью готова к этому. Однако он считает, что рано или поздно будет принято решение о необходимости завершения войны, а затем принятия Украины в НАТО, что обеспечит стабильный мир и эффективное сдерживание России.

"Хорошо бы, если бы любая новая администрация это рассматривала как неотъемлемую часть плана окончания войны. Пока ни демократы, ни республиканцы, на мой взгляд, к этому не совсем готовы. Но они постепенно приближаются к такой позиции. Думаю, они рано или поздно приходят к выводу: следует сначала завершить войну, а затем, чтобы закрепить мир, принять Украину в НАТО. Тогда будет и устойчивый мир и условия для эффективного сдерживания России", – констатировал Курт Волкер.

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