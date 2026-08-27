"Кувалда" против Кремля: в США готовят невиданный ранее удар по России уже в сентябре

В Соединенных Штатах рассчитывают уже в сентябре продвинуть законопроект о новых масштабных санкциях против России. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являвшийся одним из его авторов вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом, заявил, что документ может стать мощным ударом по способности Кремля финансировать войну против Украины. Об этом пишет Reuters.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Блюменталь выразил надежду, что Палата представителей рассмотрит законопроект уже в следующем месяце. По его словам, инициатива оказывает значительную поддержку среди республиканцев, что может существенно увеличить ее шансы на принятие.

Сенатор убежден, что экономическое давление остается одним из немногих инструментов, способных реально повлиять на расчеты Кремля.

"Путин понимает только силу", — заявил Блюменталь, сравнив санкционный законопроект с "кувалдой", которая может нанести России удар, достаточно ощутимый для изменения ее поведения.

В то же время, документ вызвал споры в Вашингтоне. Часть демократов выразила опасение, что новые положения могут предоставить президенту Дональду Трампу слишком широкие возможности для введения дополнительных пошлин, в том числе партнеров и союзников США.

Блюменталь, однако, отмечает, что законопроект содержит исключения, которые должны оградить европейских союзников от возможных тарифных ограничений. По его мнению, это может снять часть возражений и ускорить прохождение документа через Конгресс.

Отдельно сенатор рассказал, что попросил президента Владимира Зеленского лично обратиться к членам Палаты представителей и призвать поддержать санкции. По словам Блюменталя, украинский президент согласился на это без колебаний.

Теперь сторонники законопроекта рассчитывают, что сентябрь станет решающим. Если документ будет принят, в распоряжении Вашингтона может появиться новый масштабный механизм экономического давления на Россию именно в тот момент, когда Кремль продолжает искать ресурсы для ведения войны против Украины.

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