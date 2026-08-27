«Кувалда» проти Кремля: у США готують небачений раніше удар по Росії вже у вересні

У Сполучених Штатах розраховують уже у вересні просунути законопроєкт про нові масштабні санкції проти Росії. Сенатор-демократ Річард Блюменталь, який був одним із його авторів разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом, заявив, що документ може стати потужним ударом по здатності Кремля фінансувати війну проти України. Про це пише Reuters.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Блюменталь висловив сподівання, що Палата представників розгляне законопроєкт уже наступного місяця. За його словами, ініціатива має значну підтримку серед республіканців, що може суттєво збільшити її шанси на ухвалення.

Сенатор переконаний, що економічний тиск залишається одним із небагатьох інструментів, здатних реально вплинути на розрахунки Кремля.

"Путін розуміє лише силу", — заявив Блюменталь, порівнявши санкційний законопроєкт із "кувалдою", яка може завдати Росії удару, достатньо відчутного для зміни її поведінки.

Водночас документ викликав суперечки у Вашингтоні. Частина демократів висловила побоювання, що нові положення можуть надати президентові Дональду Трампу надто широкі можливості для запровадження додаткових мит, зокрема щодо партнерів і союзників США.

Блюменталь, однак, наголошує, що законопроєкт містить винятки, які мають захистити європейських союзників від можливих тарифних обмежень. На його думку, це може зняти частину заперечень і прискорити проходження документа через Конгрес.

Окремо сенатор розповів, що попросив президента Володимира Зеленського особисто звернутися до членів Палати представників і закликати їх підтримати санкції. За словами Блюменталя, український президент погодився на це без вагань.

Тепер прихильники законопроєкту розраховують, що вересень стане вирішальним. Якщо документ буде ухвалено, у розпорядженні Вашингтона може з’явитися новий масштабний механізм економічного тиску на Росію – саме в той момент, коли Кремль продовжує шукати ресурси для ведення війни проти України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.



