За семь дней до президентских выборов лидер республиканцев Дональд Трамп продолжает сокращать отрыв от вице-президента США Камалы Харрис. Согласно последним опросам, Трамп проигрывает в национальных опросах в США на менее 1,5%, но лидирует по шансам у букмекеров.

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48,1% поддержки американцев и опережает Дональда Трампа на 1,4% пункта, имеющего результат на уровне 46,7%. За две недели до выборов преимущество Харрис составляло 1,7%, а за три недели – 2%. Таким образом, Трамп постепенно сокращает отрыв от Харрис.

В США на выборах в 2024 году семь спорных штатов, которые определят победителя президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Согласно показателям 270towin, Дональд Трамп лидирует в пяти штатах, а Камала Харрис в двух.

Спорные штаты в которых побеждает Трамп:

— Пенсильвания – 0,4%

— Северная Каролина – 1,1%

— Джорджия – 0,9%

— Аризона – 1,7%

— Невада – 0,3%

Спорные штаты в которых побеждает Харрис:

— Мичиган – 0,8%

— Висконсин – 0,7%

По сравнению с результатами минувшей недели Камала Харрис вернула себе Мичиган, в котором лидировал Трамп с показателем 0,4%. Однако потеряла Неваду, где имела 0,3% голосов поддержки.

Согласно ставкам букмекеров, Дональд Трамп имеет 66,6% шансов на победу на выборах в США, а Камала Харрис — 33,4%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Камала Харрис прогнозирует победу российского диктатора Владимира Путина на войне в Украине, если президентом США станет Дональд Трамп.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп пригрозил нанести удар по Москве.