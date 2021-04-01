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7-летнего американца обвинили в изнасиловании

Полиция не разглашает ни имени обвиняемого, ни прочих деталей преступления

сегодня, 22:20
Автор:

Ольга Чародий

В Соединенных Штатах Америки 7-летнему мальчику предъявлены обвинения в изнасиловании. Факт сексуального домогательства имел место в Нью-Йорке. Парадокс ситуации в том, что изнасилование произошло в День благодарения  — один из основных американских праздников, который отметают 26 ноября, передает радиостанция WWNY.

7-летнего американца обвинили в изнасиловании

Полиция США (фото из открытых источников)

Процесс разбирательства по этому инциденту  — самый  резонансный в Нью-Йорке.

По информации представителей местных правоохранительных органов, 23 марта ребенку было предъявлено официальное обвинение. В интересах следствия подробности инцидента не разглашаются. Известно, что речь идет об изнасиловании третьей степени. Дело против насильника будет рассматривать суд по семейным делам.

Напомним, 47-летнего жителя Львова, бывшего руководителя незарегистрированной молодежной христианской организации, подозревают в растлении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. По данным источника, обвиняемым является Роман Московченко, который ранее руководил христианским сообществом "Дети Христа".

Против него уже открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов половых преступлений. Их мужчина совершал с 2005 года. Сообщается, что потерпевшими было шесть девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия.

В случае, если следствие докажет вину мужчины, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.  По месту проживания Московченко правоохранители изъяли цифровые носители информации, на которых, по данным следствия, якобы находятся доказательства преступлений, совершенных в отношении детей. 




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