Замороженные российские активы могут стать ключевым элементом в переговорах между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине, говорится в статье обозревателя Reuters Гьюго Диксона.

Дональд Трамп

В материале отмечается, что использование $300 млрд замороженных активов РФ по Европе может обеспечить Украине возможность удерживать фронт еще три года или заключить более выгодное соглашение с Путиным.

По мнению аналитика, эти активы могут стать мощным инструментом давления на Кремль. Трамп, выполняя обещание завершить войну, может использовать поддержку Украины для укрепления своих позиций и отправить предупреждение Китаю.

Сумма $300 млрд имеет потенциал убедить Путина, что Украина способна выдержать длительную войну. Теоретически, ЕС и Великобритания могли бы распределить эту сумму на три года, что эквивалентно только 0,4% их общей экономики. Однако эта сумма вдвое превышает текущую финансовую помощь Украине и увеличение расходов на оборону усложняет ее выделение.

Альтернативой может стать мобилизация замороженных активов российского центробанка, значительная часть которых (210 млрд. евро) находится в ЕС. Однако идея их конфискации встречает сопротивление, особенно со стороны Германии.

Юридически более надежным вариантом может стать "репарационная ссуда". По этой схеме G7 ссудит Украине $300 млрд, а Киев обяжется потребовать репараций от Москвы. В случае отказа Кремля замороженные активы будут зачислены в счет долга.

Если Европа предоставит эти средства, Трампу придется решить, способен ли он заключить выгодное соглашение с Путиным. Ожидается, что основной темой переговоров станут гарантии безопасности Украины после прекращения огня.

Киев стремится к членству в НАТО, но Кремль не примет приближение Альянса к своим границам. По данным источников Reuters, прекращение огня с надежными гарантиями безопасности позволит 80% территории Украины остаться свободным и суверенным, что откроет путь к членству в ЕС и экономическому восстановлению.

В то же время, соглашение, которое оставит Украину беззащитным, приведет к ее бедности и попаданию в сферу влияния Москвы. Мир может воспринять первый сценарий как частичное поражение Путина, а второй как его победу, заключается в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли Трамп быстро завершить все войны.



