2021-й для Байдена: победы и провалы президента, которого так боялась Россия

Завершается первый календарный год Джо Байдена в статусе президента США. Напомним, что инаугурация состоялась 20 января 2021 года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных победах и провалах Байдена в уходящем году.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Настоящим тестом для Вашингтона стала нынешняя ситуация вокруг Украины

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик отмечает:

"Особых побед у Байдена нет, к сожалению. Экономика вроде оживилась, безработица низкая, но при этом – инфляция, рост цен на топливо. Из двух ключевых законопроектов — о поддержке инфраструктуры и социальных выплатах – принят лишь один, и то недавно. Колоссальные усилия были брошены на борьбу с ковидом, но сначала штамм "Дельта", а теперь "Омикрон" сохраняют опасность. А, значит, будут новые ограничения, которые некоторых раздражают, и негативно бьют по экономике. К тому же, преодолеть раскол, поляризацию общества не удалось".

Во внешней политике фокус, по словам эксперта, Байден сделал на Китай. Хотя и тут пока не ясно, в чем именно будет стратегия.

"За счет Китая меньше внимания уделяется другим направлениям. Отношения с традиционными европейскими союзниками должны были быть восстановлены, но все оказалось сложнее. Вред нанесли хаотичный выход из Афганистана и соглашение по подводным лодкам для Австралии в ущерб Франции, – поясняет Владимир Дубовик. – С Ираном переговоры по возобновлению "ядерной сделки" пока ни к чему не привели, хотя это и не вина Байдена. В отношении России видели смесь стремления к диалогу, к какой-то стабильности и предсказуемости – с временами жесткой риторикой".

По мнению эксперта, настоящий тест для Вашингтона – это нынешняя ситуация вокруг Украины. Но и тут рано делать какие-то выводы.

"В отношении Украины, с одной стороны, продолжалась помощь, были многочисленные контакты, в том числе визит Зеленского в Вашингтон, формальнее оживление стратегического партнёрства. Но, с другой, не было предложено каких-то новых инициатив, форматов", – резюмирует эксперт.

2021-й года для Байдена прошел без существенных стратегических подвижек на внутренней и внешней арене

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что у Байдена больше прорывов на внешней арене. Но их вряд ли можно считать стратегическим.

"Он восстановил и даже усилил отношения США с европейскими партнерами. При этом демонстрация американского глобального лидерства выглядит символически – в виде форумов. Экологического, демократий и так далее. И это не влияет на политику в целом. Байден не ухудшил отношения с Китаем. С одной стороны, уменьшил напряжение в торговых отношениях. Но при этом видим новые санкции, новые антикитайские союзы. Сложные отношения США и РФ при Байдене, вроде бы, выходит на новый качественный уровень, которого не было при Трампе. Создается впечатление, что реакция США на поведение РФ стала боле жесткой. Но всё тут станет более ясно в новом году – как именно ответит Белый дом на недавние ультимативные требования Кремля о не расширении НАТО на Восток и так далее. Также следует признать, что Байден пошел на существенное усиление партнерства с Украиной после соответствующих меседжей наших властей", – отмечает Владимир Воля.

А вот с внутренними проблемами США новый президент справлялся не очень, считает политолог.

"Социальное самочувствие американцев ухудшилось из-за пандемии и связанных с этим экономических проблем. Усилилась миграция в Штаты. Это вызывает неудовольствие у части населения, – подчеркивает Владимир Воля. – Экономических улучшений, которые ожидались в связи с президентством Байдена, не наблюдается. В целом его год выглядит позитивно, но без существенных стратегических подвижек на внутренней и внешней арене".

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