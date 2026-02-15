21-летнюю беженку из Украины убили в Штатах: что известно о новом инциденте

Рубрики
14 февраля в штате Северная Каролина была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Девушку застрелили в ее собственном доме. Подозреваемым в двойном убийстве является ее бывший парень 25-летний Калеб Гайден Фосно.
В США убили украинскую беженку Екатерину Товмаш. Фото из открытых источников
О гибели украинской беженки в США сообщил ее брат Михаил. По его словам, вероятный убийца Калеб Фосно приехал из Огайо, преодолев около семи часов дороги, после чего ворвался в дом, где Екатерина находилась вместе с младшими братьями и сестрами.
Подозреваемый Калеб Фосно скрылся после убийства, однако впоследствии его задержали. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой ступени.
Брат Екатерины Товмаш рассказал об ее убийстве в США
Екатерина Товмаш прожила в США около двух лет и переехала после начала полномасштабной войны в поисках безопасности в другой стране.
