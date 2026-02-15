logo

21-летнюю беженку из Украины убили в Штатах: что известно о новом инциденте
НОВОСТИ

21-летнюю беженку из Украины убили в Штатах: что известно о новом инциденте

В Северной Каролине застрелили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш.

15 февраля 2026, 15:47
Автор:
avatar

Slava Kot

14 февраля в штате Северная Каролина была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Девушку застрелили в ее собственном доме. Подозреваемым в двойном убийстве является ее бывший парень 25-летний Калеб Гайден Фосно.

21-летнюю беженку из Украины убили в Штатах: что известно о новом инциденте

В США убили украинскую беженку Екатерину Товмаш. Фото из открытых источников

О гибели украинской беженки в США сообщил ее брат Михаил. По его словам, вероятный убийца Калеб Фосно приехал из Огайо, преодолев около семи часов дороги, после чего ворвался в дом, где Екатерина находилась вместе с младшими братьями и сестрами.

"Он заставил одного из наших братьев и сестер разбудить ее, а затем выстрелил в нее в постели, лишив ее жизни. Он также выстрелил в ее парня, который спал рядом с ней", – рассказал Михаил об убийстве Екатерины Товмаш.

Подозреваемый Калеб Фосно скрылся после убийства, однако впоследствии его задержали. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой ступени.

21-летнюю беженку из Украины убили в Штатах: что известно о новом инциденте - фото 2

Брат Екатерины Товмаш рассказал об ее убийстве в США

"Беженка, сбежавшая от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в собственном доме в Северной Каролине. Это уже второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и скрывается в Северной Каролине, убивает мужчина. В этот раз 25-летний мужчина с оружием", — заявил брат погибшей.

Екатерина Товмаш прожила в США около двух лет и переехала после начала полномасштабной войны в поисках безопасности в другой стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в августе 2025 года в метро в Северной Каролине была убита 23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая. Девушку убил бездомный, напавший на нее с ножом в вагоне метро.

Также "Комментарии" писали об убитой украинке, которую нашли мертвой возле детской площадки в Германии.



Источник: https://www.instagram.com/p/DUxentjjqjO/?img_index=1
