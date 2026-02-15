21-річну біженку з України вбили у Штатах: що відомо про новий інцидент

14 лютого в штаті Північна Кароліна була вбита 21-річна біженка з України Катерина Товмаш. Дівчину застрелили у її власному будинку. Підозрюваним у подвійному вбивстві є її колишній хлопець 25-річний Калеб Гайден Фосно.

В США вбили українську біженку Катерину Товмаш. Фото з відкритих джерел

Про загибель української біженки в США повідомив її брат Михайло. За його словами, ймовірний вбивця Калеб Фосно приїхав з Огайо, подолавши близько семи годин дороги, після чого вдерся до помешкання, де Катерина перебувала разом із молодшими братами й сестрами.

"Він змусив одного з наших братів і сестер розбудити її, а потім вистрілив у неї в ліжку, позбавивши її життя. Він також вистрілив у її хлопця, який спав поруч з нею", — розповів Михайло про вбивство Катерини Товмаш.

Підозрюваний Калеб Фосно утік після вбивства, однак згодом його затримали. Йому висунуто обвинувачення у двох убивствах першого ступеня.

Брат Катерини Товмаш розповів про її вбивство в США

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це вже другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та переховується в Північній Кароліні, вбиває чоловік. Цього разу 25-річний чоловік зі зброєю", — зауважив брат загиблої.

Катерина Товмаш прожила у США близько двох років та переїхала після початку повномасштабної війни, шукаючи безпеки в іншій країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у серпні 2025 року в метро Північної Кароліни була вбита 23-річна біженка з України Ірина Заруцька. Дівчину вбив бездомний, який напав на неї з ножем у вагоні метро.

Також "Коментарі" писали, про вбиту українку, яку знайшли мертвою біля дитячого майданчика в Німеччині.