21-річну біженку з України вбили у Штатах: що відомо про новий інцидент

14 лютого в штаті Північна Кароліна була вбита 21-річна біженка з України Катерина Товмаш. Дівчину застрелили у її власному будинку. Підозрюваним у подвійному вбивстві є її колишній хлопець 25-річний Калеб Гайден Фосно.
Про загибель української біженки в США повідомив її брат Михайло. За його словами, ймовірний вбивця Калеб Фосно приїхав з Огайо, подолавши близько семи годин дороги, після чого вдерся до помешкання, де Катерина перебувала разом із молодшими братами й сестрами.
Підозрюваний Калеб Фосно утік після вбивства, однак згодом його затримали. Йому висунуто обвинувачення у двох убивствах першого ступеня.
Брат Катерини Товмаш розповів про її вбивство в США
Катерина Товмаш прожила у США близько двох років та переїхала після початку повномасштабної війни, шукаючи безпеки в іншій країні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у серпні 2025 року в метро Північної Кароліни була вбита 23-річна біженка з України Ірина Заруцька. Дівчину вбив бездомний, який напав на неї з ножем у вагоні метро.
Також "Коментарі" писали, про вбиту українку, яку знайшли мертвою біля дитячого майданчика в Німеччині.