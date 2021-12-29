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41 рождественская ель: как украсили Белый дом к праздникам (ВИДЕО)

На то, чтобы украсить Белый дом, потребовалась неделя

сегодня, 15:45
Автор:

Денис Подставной
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Резиденцию президента Соединённых Штатов Америки украсили к рождественским праздникам. Об этом пишет издание New York Post.

41 рождественская ель: как украсили Белый дом к праздникам (ВИДЕО)

Фото: twitter.com/WhiteHouse

Для президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден это будет первое Рождество в Белом доме. Первая леди говорит, что украшения были объеденины общей темой Подарки от сердца.

41 рождественская ель: как украсили Белый дом к праздникам (ВИДЕО) - фото 2

Фото: twitter.com/WhiteHouse

В резиденции была установлена 41 рождественская ель. Отмечается, что одна из них была украшена фотографиями бывших президентов США и первых леди. 

Здание также украшают несколько десятков новогодних венков и праздничных гирлянд. Кроме того, над камином развесили носки для подарков. 

41 рождественская ель: как украсили Белый дом к праздникам (ВИДЕО) - фото 3

Фото: twitter.com/WhiteHouse

По данным СМИ, для декорирования Белого дома было использовано около двух километров лент, 300 свечей и приблизительно десять тысяч украшений.

На то, чтобы украсить резиденцию президента, потребовалась неделя. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что как выглядит суперкар KRAINAСообщается, что вдохновил авторов проекта на создание суперкара АН-225. Поэтому они захотели создать что-то близкое по уникальности и значимости. Разработчики говорят, что создали модель электрокара KRAINA, так как в будущем автопром возможно перейдет на водород или другое топливо, но к двигателям внутреннего згорания точно никто не будет возвращаться.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в США мужчина убил двух маленьких детей из-за "змеиной ДНК" его супруги. Сообщается, американец считал, что его дети могут превратиться в монстров. По информации в СМИ, мужчина являлся последователям одного из конспирологических движений.


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Источник: https://nypost.com/2021/11/29/wh-reveals-christmas-decorations-as-biden-grapples-with-crises/
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