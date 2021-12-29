41 рождественская ель: как украсили Белый дом к праздникам (ВИДЕО)



















Резиденцию президента Соединённых Штатов Америки украсили к рождественским праздникам. Об этом пишет издание New York Post.

Фото: twitter.com/WhiteHouse

Для президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден это будет первое Рождество в Белом доме. Первая леди говорит, что украшения были объеденины общей темой Подарки от сердца.





Фото: twitter.com/WhiteHouse



В резиденции была установлена 41 рождественская ель. Отмечается, что одна из них была украшена фотографиями бывших президентов США и первых леди.

Здание также украшают несколько десятков новогодних венков и праздничных гирлянд. Кроме того, над камином развесили носки для подарков.





Фото: twitter.com/WhiteHouse

По данным СМИ, для декорирования Белого дома было использовано около двух километров лент, 300 свечей и приблизительно десять тысяч украшений.

На то, чтобы украсить резиденцию президента, потребовалась неделя.

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