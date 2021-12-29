В США мужчина убил двух маленьких детей из-за "змеиной ДНК" его супруги: подробности

В Соединённых Штатах Америки мужчина жестоко убил своих малолетних детей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в американском штате Калифорния. Согласно данным СМИ, 40-летний житель города Санта-Барбара в какой-то момент жизни стал интересоваться идеями одного из конспирологических движений. Позже он стал его адептом. Сообщается, что последователи движения убеждены, что страной управляет тайная и могущественная "стая" сатанистов.

Однажды американцу стало казаться, что его двое детей (2-летний мальчик и 10-месячная девочка) превратятся в чудовищ, из-за "змеиной ДНК" его супруги. Из-за этого он пошел на жестокое убийство.

Сотрудникам правоохранительным органов, которые задержали его после преступления, мужчина рассказал, что убил своих детей с помощью ружья, которе используют для подводной рыбалки. Он произвел выстрелы в область сердца, однако его жертвы погибли не сразу. Тогда преступник начал добивать их с помощью копья от ружья.

После совершения убийства, подозреваемый уехал в другую страну, но был задержан при попытке вернуться в США.

Теперь мужчине грозит наказание в виде смертной казни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что туристка из Украины застряла в польских горах. Женщина совершала восхождение в горы без специальной экипировки и необходимых навыков. В какой-то момент она застряла и не смогла двигаться. На помощь туристке направили вертолет. Спасатели смогли быстро найти её из-за яркой одежды.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Калифорния разбился небольшой самолет. В результате аварии никто не выжил.

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