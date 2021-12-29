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В США мужчина убил двух маленьких детей из-за "змеиной ДНК" его супруги: подробности

40-летний американец убил своих детей, потому что считал, что они превратятся в монстров

сегодня, 13:05
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки мужчина жестоко убил своих малолетних детей. Об этом пишет издание Daily Mail. 

В США мужчина убил двух маленьких детей из-за "змеиной ДНК" его супруги: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в американском штате Калифорния. Согласно данным СМИ, 40-летний житель города Санта-Барбара в какой-то момент жизни стал интересоваться идеями одного из конспирологических движений. Позже он стал его адептом. Сообщается, что последователи движения убеждены, что страной управляет тайная и могущественная "стая" сатанистов. 

Однажды американцу стало казаться, что его двое детей (2-летний мальчик и 10-месячная девочка) превратятся в чудовищ, из-за "змеиной ДНК" его супруги. Из-за этого он пошел на жестокое убийство. 

Сотрудникам правоохранительным органов, которые задержали его после преступления, мужчина рассказал, что убил своих детей с помощью ружья, которе используют для подводной рыбалки. Он произвел выстрелы в область сердца, однако его жертвы погибли не сразу. Тогда преступник начал добивать их с помощью копья от ружья. 

После совершения убийства, подозреваемый уехал в другую страну, но был задержан при попытке вернуться в США. 

Теперь мужчине грозит наказание в виде смертной казни. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что туристка из Украины застряла в польских горах. Женщина совершала восхождение в горы без специальной экипировки и необходимых навыков. В какой-то момент она застряла и не смогла двигаться. На помощь туристке направили вертолет. Спасатели смогли быстро найти её из-за яркой одежды. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском штате Калифорния разбился небольшой самолет. В результате аварии никто не выжил. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10348685/Man-killed-kids-conspiracy-theories-writes-letter-begging-forgiveness-jail.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1e2-0ydWwe6SJHT4SJ2lR2NHib1l55qszTUBYpOYfG38bxEgSEZxfVYMI
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