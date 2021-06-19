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Главная Новости Мир США 13-летняя девочка по приказу матери похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе
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13-летняя девочка по приказу матери похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе

Женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий

В США 13-летняя девочка по приказу матери собственноручно похоронила свою 4-летнюю сестру на заднем дворе дома в городе Шарлотт. Об этом со ссылкой на полицию округа Мекленбург сообщает The Associated Press.

13-летняя девочка по приказу матери похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе

Женщину задержали (фото из открытых источников)

Умерший ребенок три дня была вынуждена стоять в прачечной за то, что испачкала штаны. В конце концов обессиленная Мигеллик упала и ударилась головой. Ее мать, 31-летняя Малик Беннетт, сделала дочери искусственное дыхание, однако спасти девочку не смогла.

Тогда женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника. Через пять дней из-за невыносимого запаха Беннетт купила лопату и, выкопав яму на заднем дворе своего дома, заставила старшую дочь поместить тело сестры в яму и засыпать землей.

Женщину задержали и обвинили в убийстве первой степени, жестоком обращении с детьми, нанесении телесных повреждений и сокрытии смерти. С февраля 2020 года она трижды попадала в поле зрения правоохранителей за жестокое обращение с детьми, те дела до сих пор находятся на рассмотрении.

 Как сообщали ранее в торговом центре Walmart в штате Луизиана произошло убийство 15-летней девочки. Ее ударила ножом в сердце 13-летняя школьница. Так, по информации источника, в магазине Walmart между двумя школьницами произошла ссора, которая переросла в драку. Подруги нападавшей вели прямой эфир в нескольких социальных сетях, снимая разборки девочек. Затем 13-летняя участница конфликта нанесла своей оппонентке удар ножом в область грудной клетки. После случившегося девушка похвасталась на камеру тем, как точно она ударила соперницу в сердце.




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Источник: https://apnews.com/article/nc-state-wire-charlotte-north-carolina-child-abuse-arrests-bcb9eb13b207485123cd425b8f684c99
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