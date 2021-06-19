13-летняя девочка по приказу матери похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе

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Ольга Чародий
В США 13-летняя девочка по приказу матери собственноручно
похоронила свою 4-летнюю сестру на заднем дворе дома в городе Шарлотт. Об этом
со ссылкой на полицию округа Мекленбург сообщает The Associated Press.
Женщину задержали (фото из открытых источников)
Умерший ребенок три дня была вынуждена стоять в прачечной за
то, что испачкала штаны. В конце концов обессиленная Мигеллик упала и ударилась
головой. Ее мать, 31-летняя Малик Беннетт, сделала дочери искусственное
дыхание, однако спасти девочку не смогла.
Тогда женщина поместила тело ребенка в два черных пластиковых
мешка для мусора и спрятала в багажнике внедорожника. Через пять дней из-за
невыносимого запаха Беннетт купила лопату и, выкопав яму на заднем дворе своего
дома, заставила старшую дочь поместить тело сестры в яму и засыпать землей.
Женщину задержали и обвинили в убийстве первой степени,
жестоком обращении с детьми, нанесении телесных повреждений и сокрытии смерти.
С февраля 2020 года она трижды попадала в поле зрения правоохранителей за
жестокое обращение с детьми, те дела до сих пор находятся на рассмотрении.
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