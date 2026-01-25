24 часа до взрыва: США и Иран на пороге прямого столкновения

США находятся в состоянии повышенной боевой готовности к возможному удару по Ирану уже в ближайшие сутки. Об этом сообщает The Jerusalem Post , ссылаясь на собственные источники в системе безопасности.

Угроза удара США по Ирану

В регионе сосредоточена авианосная ударная группа Военно-морских сил США, которая рассматривается как ключевой элемент сдерживания и потенциального силового ответа. Одновременно Вашингтон завершил развертывание своих подразделений в Израиле с целью усиления обороноспособности страны в случае эскалации.

На фоне происходящего в Тегеране фиксируют признаки серьезной подготовки к возможному удару. По данным Ирана , верховный лидер страны был перемещен в защищенный бункер, что свидетельствует об ожиданиях силового сценария.

Риторика иранской стороны также резко обострилась. Глава парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности публично пригрозил американским военным, заявив, что им "следовало попрощаться со своими семьями". Эти слова были восприняты как прямое предупреждение о возможном ответе при ударе.

Аналитики отмечают, что нынешняя конфигурация сил и уровень заявлений по обе стороны свидетельствуют об одном из самых опасных моментов в отношениях между США и Ираном за последние годы, с реальным риском быстрой и масштабной эскалации в регионе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в выступлении Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвал возмущение в официальном Тегеране. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил украинского лидера в том, что он "открыто и беззастенчиво призывает к незаконной агрессии США против Ирана", якобы нарушая Устав ООН.

Иранский дипломат прибег к оскорбительной риторике в социальной сети Х, заявив: "Мира хватило "запутавшихся клоунов", господин Зеленский. В отличие от вашей поддерживаемой из-за границы армии, кишащей наемниками, мы, иранцы, знаем, как себя защитить, и нам не нужно бы.

