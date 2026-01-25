logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США 24 години до вибуху: США та Іран на порозі прямого зіткнення
commentss НОВИНИ Всі новини

24 години до вибуху: США та Іран на порозі прямого зіткнення

Упродовж найближчих 24 годин ризик прямого військового удару США по Ірану різко зріс на тлі безпрецедентної концентрації американських сил на Близькому Сході

25 січня 2026, 22:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

США перебувають у стані підвищеної бойової готовності до можливого удару по Ірану вже в найближчу добу. Про це повідомляє The Jerusalem Post, посилаючись на власні джерела в системі безпеки.

24 години до вибуху: США та Іран на порозі прямого зіткнення

Загроза удару США по Ірану

За інформацією видання, у регіоні зосереджена авіаносна ударна група Військово-морських сил США, яка розглядається як ключовий елемент стримування та потенційної силової відповіді. Одночасно Вашингтон завершив розгортання своїх підрозділів в Ізраїлі з метою посилення обороноздатності країни у разі ескалації.

На тлі цих подій у Тегерані фіксують ознаки серйозної підготовки до можливого удару. За даними Ірану, верховний лідер країни був переміщений до захищеного бункера, що свідчить про очікування силового сценарію.

Риторика іранської сторони також різко загострилася. Голова парламентської комісії з питань національної безпеки публічно пригрозив американським військовим, заявивши, що їм "варто було попрощатися зі своїми родинами". Ці слова були сприйняті як пряме попередження про можливу відповідь у разі удару.

Аналітики зазначають, що нинішня конфігурація сил і рівень заяв з обох боків свідчать про один із найнебезпечніших моментів у відносинах між США та Іраном за останні роки, з реальним ризиком швидкої та масштабної ескалації в регіоні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі викликав обурення в офіційному Тегерані. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі звинуватив українського лідера в тому, що він "відкрито і безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану", нібито порушуючи Статут ООН.
Іранський дипломат вдався до образливої риторики у соціальній мережі Х, заявивши: "Світу вистачило "клоунів, що заплуталися", пан Зеленський. На відміну від вашої підтримуваної з-за кордону армії, що кишає найманцями, ми, іранці, знаємо, як себе захистити, і нам не потрібно благати іноземців про допомогу".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-884382
Теги:

Новини

Всі новини