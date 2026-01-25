24 години до вибуху: США та Іран на порозі прямого зіткнення

США перебувають у стані підвищеної бойової готовності до можливого удару по Ірану вже в найближчу добу. Про це повідомляє The Jerusalem Post, посилаючись на власні джерела в системі безпеки.

Загроза удару США по Ірану

За інформацією видання, у регіоні зосереджена авіаносна ударна група Військово-морських сил США, яка розглядається як ключовий елемент стримування та потенційної силової відповіді. Одночасно Вашингтон завершив розгортання своїх підрозділів в Ізраїлі з метою посилення обороноздатності країни у разі ескалації.

На тлі цих подій у Тегерані фіксують ознаки серйозної підготовки до можливого удару. За даними Ірану, верховний лідер країни був переміщений до захищеного бункера, що свідчить про очікування силового сценарію.

Риторика іранської сторони також різко загострилася. Голова парламентської комісії з питань національної безпеки публічно пригрозив американським військовим, заявивши, що їм "варто було попрощатися зі своїми родинами". Ці слова були сприйняті як пряме попередження про можливу відповідь у разі удару.

Аналітики зазначають, що нинішня конфігурація сил і рівень заяв з обох боків свідчать про один із найнебезпечніших моментів у відносинах між США та Іраном за останні роки, з реальним ризиком швидкої та масштабної ескалації в регіоні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в иступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі викликав обурення в офіційному Тегерані. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі звинуватив українського лідера в тому, що він "відкрито і безсоромно закликає до незаконної агресії США проти Ірану", нібито порушуючи Статут ООН.

Іранський дипломат вдався до образливої риторики у соціальній мережі Х, заявивши: "Світу вистачило "клоунів, що заплуталися", пан Зеленський. На відміну від вашої підтримуваної з-за кордону армії, що кишає найманцями, ми, іранці, знаємо, як себе захистити, і нам не потрібно благати іноземців про допомогу".

