logo

BTC/USD

108301

ETH/USD

3859.56

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Лавров и Рубио могут встретиться уже в конце октября: названа новая дата переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров и Рубио могут встретиться уже в конце октября: названа новая дата переговоров

Рубио и Лавров встретятся 30 октября в Будапеште

21 октября 2025, 16:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти 30 октября.

Лавров и Рубио могут встретиться уже в конце октября: названа новая дата переговоров

Россия и США. Иллюстративное фото

Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, пишет издание "Ліга.нет".

"Собеседник заявил, что существует "ожидание" того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложит свои планы до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, включая возможную встречу европейцев с американским лидером, но пока ничего не подтверждено", — пишет издание.

Немецкое чиновник, как пишет издание, добавил, что глава МИД России и госсекретарь США приедут в Будапешт 30 октября.

Российская сторона не комментировала новую дату вероятной встречи. Представитель МИД государства-агрессорки Мария Захарова в комментарии российскому СМИ, как пишет издание, заявила, что сразу же поделится информацией о встречах Лаврова и Рубио, как только данные появятся.

Также она на фоне информации FT о якобы встрече 30 октября призвала не участвовать в "информационном балагане".

Издание напомнило, что по данным Reuters, встреча Рубио и Лаврова должна была состояться 23 октября. Однако, по данным СМИ, встречу отложили из-за разных ожиданий по окончании войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности разговора президентов. По его словам, Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/ft-zustrich-rubio-ta-lavrova-v-budapeshti-ochikuietsia-30-zhovtnia
Теги:

Новости

Все новости