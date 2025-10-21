Лавров и Рубио могут встретиться уже в конце октября: названа новая дата переговоров

Встреча государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова может пройти 30 октября.

Россия и США. Иллюстративное фото

Об этом сообщает западная пресса со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, пишет издание "Ліга.нет".

"Собеседник заявил, что существует "ожидание" того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложит свои планы до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, включая возможную встречу европейцев с американским лидером, но пока ничего не подтверждено", — пишет издание.

Немецкое чиновник, как пишет издание, добавил, что глава МИД России и госсекретарь США приедут в Будапешт 30 октября.

Российская сторона не комментировала новую дату вероятной встречи. Представитель МИД государства-агрессорки Мария Захарова в комментарии российскому СМИ, как пишет издание, заявила, что сразу же поделится информацией о встречах Лаврова и Рубио, как только данные появятся.

Также она на фоне информации FT о якобы встрече 30 октября призвала не участвовать в "информационном балагане".

Издание напомнило, что по данным Reuters, встреча Рубио и Лаврова должна была состояться 23 октября. Однако, по данным СМИ, встречу отложили из-за разных ожиданий по окончании войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал подробности разговора президентов. По его словам, Путин сделал серьезное предупреждение Трампу о завершении войны в Украине.



