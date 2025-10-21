Лавров та Рубіо можуть зустрітися уже наприкінці жовтня: названо нову дату переговорів

Зустріч державного секретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова може відбутися 30 жовтня.

Росія та США. Ілюстративне фото

Про це повідомляє західна преса з посиланням на неназваного німецького посадовця, пише видання “Ліга.нет”.

“Співрозмовник заявив, що існує "очікування" того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викладе свої плани до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, включаючи можливу зустріч європейців з американським лідером, але поки що нічого не підтверджено”, — пише видання.

Німецький посадовець, як пише видання, додав, що глава МЗС Росії та держсекретар США приїдуть до Будапешту 30 жовтня.

Російська сторона не коментувала нову дату імовірної зустрічі. Речниця МЗС держави-агресорки Марія Захарова у коментарі російському ЗМІ, як пише видання, заявила, що відразу ж поділиться інформацією про зустріч Лаврова та Рубіо, як тільки дані з'являться.

Також вона на тлі інформації FT про нібито зустріч 30 жовтня закликала не брати участь в "інформаційному балагані".

Видання нагадало, що за даними Reuters, зустріч Рубіо і Лаврова мала відбутися 23 жовтня. Однак, за даними ЗМІ, зустріч відклали через різні очікування щодо закінчення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у четвер, 16 жовтня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі розмови президентів. За його словами, Путін зробив серйозне попередження Трампу щодо завершення війни в Україні.



