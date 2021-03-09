Производитель лекарственных средств из США Merck обнародовал данные об очередном успешном испытании препарата мольнупиравир, который является одним из кандидатов на лекарство от коронавируса. Сообщается, что данные выводы — результат второй фазы испытаний при участие практически 200 добровольцев с легким течением болезни. Об этом сообщает Media Sapiens.

Лекарство от COVID: в США заявили об удачных испытаниях препарата - фото из открытых источников

Согласно данным американских исследователей, мольнупиравир, может уменьшить время от заражения до момента, когда наличие вируса SARS-CoV-2 в мазках пациентов с симптомами перестает проявляться. По истечению пяти дней, ни у одного участника эксперимента, которые принимали мольнупиравир, вирус не был обнаружен.

Также сообщается, что серьезных побочных эффектов от данного препарата не было зафиксировано.

Известно, что ранее данное лекарственное средство продемонстрировало эффективность в лечении РНК-вирусов, гриппа и ОРВИ, а также некоторых коронавирусов по типу MERS. Ожидается, что третий этап исследования завершится уже в этом месяце.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая неделя массовой вакцинации от коронавируса в Украине отметилась довольно медленными темпами. Такой неутешительный вывод из общей статистики сделал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По мнению чиновника, украинцы не спешат делать прививки против COVID-19. Так, за минувшие сутки, с начала первой недели вакцинации отечественные медики ввели препарат рекордному количеству украинцев — 2680 лицам. Впрочем, темпы вакцинации все равно не впечатляют.





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