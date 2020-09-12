Лесные пожары в США: около полумиллиона человек в Орегоне вынуждены покинуть свои дома

Около полумиллиона человек в Орегоне, или 10% населения штата, получили приказ эвакуироваться в пятницу. Жителям Портленда, крупнейшего города в штате, было приказано быть готовыми к отъезду, поскольку экстремальные лесные пожары, вызванные ветром, поглотили западное побережье США. В результате чего погибли, по меньшей мере, 24 человека. Об этом пишет Reuters.



Около сотни лесных пожаров сейчас бушуют на западном побережье США, в результате чего штаты Калифорниия, Орегон и Вашингтон оказались полностью окутаны дымом. Местные жители сообщают, что из-за дыма и гари в воздухе на улице невозможно дышать.

Больше всего разрушений пожары принесли штату Орегон. При этом, о точном количестве жертв пока рано судить, так как спасатели все еще не могут добраться в некоторые районы.

Молалла, община примерно в 40 км к югу от центра Портленда, была покрыта пеплом города-призрака после того, как его более чем 9000 жителей эвакуировались, и только 30 человек отказались покинуть город, сообщила пожарная служба города.

Когда в пятницу ветер стих, а уровень влажности повысился, пожарные запустили беспилотники в апокалиптический желтоватый смог, чтобы увидеть, насколько близко пламя.

Пламя перескакивало с лесных пожаров, бушевавших в кустарниках и лесах, на пригородные пожары, когда пламя перескакивало от дома к дому.

В соседнем штате Вашингтон на севере онлайн-видео из района Такома показало, что пожары начинаются в жилом районе и начинают гореть дома, местные жители бегают от дома к дому, чтобы предупредить соседей.

Число погибших в результате начавшейся в августе осады пожаров на западном побережье выросло до 24 человек после того, как поздно вечером в четверг семь человек были найдены мертвыми в сожженных горных общинах примерно в 137 км к северу от Сакраменто, штат Калифорния, сообщает государственное пожарное управление Cal Fire.

Парадиз, город, разрушенный самым смертоносным лесным пожаром Калифорнии в 2018 году, имел худший в мире индекс качества воздуха, равный 592, согласно сайту мониторинга PurpleAir, так как два из самых больших пожаров штата горели по обе стороны от него.

Более 68 тыс. человек были эвакуированы в Калифорнии, где самый крупный пожар в истории штата сжег более 299 470 га в Национальном лесу Мендосино примерно в 190 км к северо-западу от Сакраменто.

Ученые говорят, что изменение климата способствовало увеличению экстремумов во влажные и сухие сезоны, в результате чего растительность процветала, а затем высыхала, оставляя топливо для пожаров.

Лесные пожары сожгли более 1,25 млн га в Калифорнии в этом году, что является рекордом для любого года, причем шесть из 20 крупнейших лесных пожаров в истории штата произошли за последние девять месяцев.

Ранее "Комментарии" писали, что рекордных масштабов достигли лесные пожары в Калифорнии (США). Стихия охватила почти 882 тысячи гектаров территории. Подобного не случалось за всю историю метеонаблюдений.

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