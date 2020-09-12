Лесные пожары в США: около полумиллиона человек в Орегоне вынуждены покинуть свои дома

Язык
BTC/USD
10387.42
ETH/USD
374.03
LTC/USD
48.99
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Около полумиллиона человек в Орегоне, или 10% населения
штата, получили приказ эвакуироваться в пятницу. Жителям Портленда, крупнейшего
города в штате, было приказано быть готовыми к отъезду, поскольку экстремальные
лесные пожары, вызванные ветром, поглотили западное побережье США. В результате
чего погибли, по меньшей мере, 24 человека. Об этом пишет Reuters.
Около сотни лесных пожаров сейчас бушуют на западном побережье
США, в результате чего штаты Калифорниия, Орегон и
Вашингтон оказались
полностью окутаны дымом. Местные жители сообщают, что из-за дыма и гари в
воздухе на улице невозможно дышать.
Больше всего разрушений пожары принесли штату Орегон. При
этом, о точном количестве жертв пока рано судить, так как спасатели все еще не
могут добраться в некоторые районы.
Молалла,
община примерно в 40 км к югу от центра Портленда, была покрыта пеплом
города-призрака после того, как его более чем 9000 жителей эвакуировались, и только 30 человек отказались покинуть город, сообщила
пожарная служба города.
Когда в пятницу ветер стих, а уровень влажности
повысился, пожарные запустили беспилотники в апокалиптический желтоватый смог,
чтобы увидеть, насколько близко пламя.
Пламя перескакивало с лесных пожаров, бушевавших в
кустарниках и лесах, на пригородные пожары, когда пламя перескакивало от дома к
дому.
В соседнем штате Вашингтон на севере онлайн-видео из
района Такома показало, что пожары начинаются в жилом районе и начинают гореть дома,
местные жители бегают от дома к дому, чтобы предупредить соседей.
Число погибших в результате начавшейся в августе осады
пожаров на западном побережье выросло до 24 человек после того, как поздно
вечером в четверг семь человек были найдены мертвыми в сожженных горных общинах
примерно в 137 км к северу от Сакраменто, штат Калифорния, сообщает
государственное пожарное управление Cal Fire.
Парадиз, город, разрушенный самым смертоносным лесным
пожаром Калифорнии в 2018 году, имел худший в мире индекс качества воздуха,
равный 592, согласно сайту мониторинга PurpleAir, так как два из самых больших
пожаров штата горели по обе стороны от него.
Более 68 тыс. человек были эвакуированы в Калифорнии, где
самый крупный пожар в истории штата сжег более 299 470 га в Национальном лесу
Мендосино примерно в 190 км к северо-западу от Сакраменто.
Ученые говорят, что изменение климата способствовало
увеличению экстремумов во влажные и сухие сезоны, в результате чего
растительность процветала, а затем высыхала, оставляя топливо для пожаров.
Лесные пожары сожгли более 1,25 млн га в Калифорнии в этом году, что является рекордом для любого года, причем шесть из 20 крупнейших лесных пожаров в истории штата произошли за последние девять месяцев.
Ранее "Комментарии" писали, что рекордных масштабов
достигли лесные
пожары в Калифорнии (США). Стихия охватила почти 882 тысячи гектаров
территории. Подобного не случалось за всю историю метеонаблюдений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости