Смертоносная стихия: пожары в Калифорнии достигли рекордных масштабов

Рекордных масштабов достигли лесные пожары в Калифорнии (США). Стихия охватила почти 882 тысячи гектаров территории. Подбного не случалось за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Associated Press.

Лесные пожары в Калифорнии начали уничтожать все на своем пути еще в средине августа. За это время стихия поглотила почти 4 тысячи домов. Они уничтожены полностью и не подлежать восстановлению. Погибли восемь человек.

Пожар в Калифорнии. Фото: cbsnews

В огне оказались 881,4 тысячи гектаров. Это своеобразный рекорд для этого американского штата. Предыдущий был в 2018 году. Тогда стихия охватила 793, 2 тысячи гектаров.

Пока укротить огонь спасателям не удается. Из-за этого, вероятно, площадь пожара будет расти и дальше. Сейчас спасатели насчитывают около 7 с половиной тысяч очагов возгорания.

Officials in California said that a smoke-generating pyrotechnic device used at a ‘gender-reveal party’ was behind one of several fires raging throughout the state https://t.co/PRycRZvnhZ pic.twitter.com/a3XEn1uYxA