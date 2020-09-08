Смертоносная стихия: пожары в Калифорнии достигли рекордных масштабов

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Виолетта Комаровская
Рекордных масштабов достигли лесные пожары в Калифорнии (США). Стихия охватила почти 882 тысячи гектаров территории. Подбного не случалось за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Associated Press.
Лесные пожары в Калифорнии начали уничтожать все на своем пути еще в средине августа. За это время стихия поглотила почти 4 тысячи домов. Они уничтожены полностью и не подлежать восстановлению. Погибли восемь человек.
Пожар в Калифорнии. Фото: cbsnews
В огне оказались 881,4 тысячи гектаров. Это своеобразный рекорд для этого американского штата. Предыдущий был в 2018 году. Тогда стихия охватила 793, 2 тысячи гектаров.
Пока укротить огонь спасателям не удается. Из-за этого, вероятно, площадь пожара будет расти и дальше. Сейчас спасатели насчитывают около 7 с половиной тысяч очагов возгорания.
Officials in California said that a smoke-generating pyrotechnic device used at a ‘gender-reveal party’ was behind one of several fires raging throughout the state https://t.co/PRycRZvnhZ pic.twitter.com/a3XEn1uYxA— Reuters (@Reuters) September 7, 2020
Ранее из-за масштабных пожаров в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти округах в центре и на юге штата. В непосредственной опасности остаются жители Фресно, Марипоса, Мадеры, Сан-Бернандино и Сан-Диего.
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