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Главная Новости Мир США Смертоносная стихия: пожары в Калифорнии достигли рекордных масштабов
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Смертоносная стихия: пожары в Калифорнии достигли рекордных масштабов

За время рекордных пожаров в Калифорнии погибло 8 человек

сегодня, 08:30
Автор:

Виолетта Комаровская

Рекордных масштабов достигли лесные пожары в Калифорнии (США). Стихия охватила почти 882 тысячи гектаров территории. Подбного не случалось за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Associated Press.

Лесные пожары в Калифорнии начали уничтожать все на своем пути еще в средине августа. За это время стихия поглотила почти 4 тысячи домов. Они уничтожены полностью и не подлежать восстановлению. Погибли восемь человек.

Смертоносная стихия: пожары в Калифорнии достигли рекордных масштабов

Пожар в Калифорнии. Фото: cbsnews

В огне оказались 881,4 тысячи гектаров. Это своеобразный рекорд для этого американского штата. Предыдущий был в 2018 году. Тогда стихия охватила 793, 2 тысячи гектаров.

Пока укротить огонь спасателям не удается. Из-за этого, вероятно, площадь пожара будет расти и дальше. Сейчас спасатели насчитывают около 7 с половиной тысяч очагов возгорания.

Ранее из-за масштабных пожаров в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти округах в центре и на юге штата. В непосредственной опасности остаются жители Фресно, Марипоса, Мадеры, Сан-Бернандино и Сан-Диего.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что спасателям не удается остановить лесные пожары на Востоке Украины. В частности, огонь добрался до Попаснянского района.


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