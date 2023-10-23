logo

BTC/USD

30881.56

ETH/USD

1701.28

LTC/USD

66.70

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Лидер республиканцев в Сенате США назвал страны, которые входят в новую "ось зла"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лидер республиканцев в Сенате США назвал страны, которые входят в новую "ось зла"

Россия, Китай и Иран - это новая "ось зла" и вызов для США

сегодня, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Китай, Россия и Иран являются новой "осью зла", с которой Вашингтон должен справиться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Лидер республиканцев в Сенате США назвал страны, которые входят в новую "ось зла"

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Фото: из открытых источников

Американский сенатор считает, что он за свою жизнь не помнит, чтобы мир находился в такой опасности, как сейчас. США, как лидер демократичного, цивилизованного мира оказались перед новым вызовом, когда нужно активизироваться и дать жёсткий отпор новой оси зла, которую сформировали такие страны, как Китай, Россия и Иран. Такое образование представляет непосредственную угрозу для Штатов, считает лидер республиканцев в Сенате.


При этом Митч Макконнелл считает, что именно из Ирана большинство террористических организаций получают все необходимое оружие. Ведь, если бы не Иран, российские военные не имели бы в таком количестве дронов-камикадзе. В свою очередь Пекин активно поддерживает агрессоров. Подтверждением этого есть недавнее заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что Китай находится в "бесконечной дружбе с россиянами".

Макконнелл подчеркнул, что азиатские союзники США – Япония, Южная Корея, Тайвань, все заинтересованы в том, что происходит в Украине, потому что они знают, что лидер КНР наблюдает за событиями. По его убеждению, "если россияне не будут побеждены, следующей будет страна НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — кто активно разжигает конфликты по всему миру – какую позицию обозначили США.

Также издание "Комментарии" сообщало – новое противостояние с "осью зла": какую ошибку совершает коллективный Запад – почему давление на Израиль усиливается.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/politics/mcconnell-calls-china-russia-iran-new-axis-evil-us-must-deal-emergency
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!