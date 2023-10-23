Лидер республиканцев в Сенате США назвал страны, которые входят в новую "ось зла"

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Китай, Россия и Иран являются новой "осью зла", с которой Вашингтон должен справиться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Фото: из открытых источников

Американский сенатор считает, что он за свою жизнь не помнит, чтобы мир находился в такой опасности, как сейчас. США, как лидер демократичного, цивилизованного мира оказались перед новым вызовом, когда нужно активизироваться и дать жёсткий отпор новой оси зла, которую сформировали такие страны, как Китай, Россия и Иран. Такое образование представляет непосредственную угрозу для Штатов, считает лидер республиканцев в Сенате.

При этом Митч Макконнелл считает, что именно из Ирана большинство террористических организаций получают все необходимое оружие. Ведь, если бы не Иран, российские военные не имели бы в таком количестве дронов-камикадзе. В свою очередь Пекин активно поддерживает агрессоров. Подтверждением этого есть недавнее заявление главы КНР Си Цзиньпина о том, что Китай находится в "бесконечной дружбе с россиянами".

Макконнелл подчеркнул, что азиатские союзники США – Япония, Южная Корея, Тайвань, все заинтересованы в том, что происходит в Украине, потому что они знают, что лидер КНР наблюдает за событиями. По его убеждению, "если россияне не будут побеждены, следующей будет страна НАТО".

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