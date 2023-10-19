Противостояние с осью зла: какую ошибку совершает Запад – почему давление на Израиль усиливается

Почти две недели продолжается эскалация на Ближнем Востоке. На Западе, похоже, поняли, что РФ пытается извлечь максимальную выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Даже сдержанного канцлера ФРГ Олафа Шольца возмущают циничные замечания российского диктатора Владимира Путина касательно израильски-хамасского противостояния. Ну, а решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой было заблокировано США. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит на данный момент ситуация на Ближнем Востоке – и как события могут развиваться дальше.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Сформировалась глобальная ось зла

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко считает очевидным, что сформировалась глобальная ось зла. В нее входят Россия, Иран, Северная Корея, Китай, террористические организации типа ХАМАС, Хезболла. И эта ось пытается создать фронт борьбы с Западной цивилизацией. И нападение на Израиль является одним из проявлений такой борьбы, уверен эксперт.

"Где гарантии, что завтра не произойдет атака на Тайвань, что не вспыхнет спровоцированная Северной Кореей и ее безумным диктатором война с Южной, что Иран не начнет обстреливать Израиль? Все эти эскалации, в случае необходимости, вполне могут запустить Россия и Китай. Это на поверхности. Вопрос в том – как на это реагировать", – считает Владимир Огрызко.

По его мнению, проблема западного либерального сообщества в том, что не оно формирует порядок дня, а отдает это на откуп авторитарным режимам. В итоге Запад лишь реагирует на то, что творят его оппоненты.

"И это его стратегическая ошибка, о чём я говорю давно, – отмечает экс-глава МИД. – Запад должен действовать. И действовать адекватно. Понимая источники угроз – разбираться с ними. Пусть не со всеми сразу, хотя бы по одному. Сейчас, как мне кажется, наибольшей угрозой является ситуация вокруг Ирана. Он может, используя то, что благодаря обходу санкций и их послаблению к нему могли попасть необходимые ракетные технологии, стать дестабилизирующим фактором не только на Ближнем Востоке, но и, совместно с Россией, – превратиться в глобальную угрозу".

Некоторые западные разведки, причем, не беспочвенно, сообщают, что Иран находится в нескольких шагах от получения первой ядерной бомбы, акцентирует Владимир Огрызко.

"Руководителям Западного мира следует задаться вопросом – достаточно ли, учитывая резко возросшее количество вызовов, просто реагировать на них уже постфактум? Или следует всё же помешать попыткам того же Ирана строить баллистические ракеты и создавать ядерную бомбу? Если на второй вопрос будет дан утвердительный ответ (что было бы логично), следует действовать на опережение. Как именно – это уже им виднее. Как минимум, нужно не уговаривать кого-то влиять на Иран, а своими конкретными действиями ставить ситуацию под свой контроль. Если же надеяться на то, что Китай может повлиять на Россию, а она может повлиять на Иран, а Иран – на кого-то еще, то это игра в поддавки, которая не оставляет цивилизованному миру никаких шансов. Пора принимать волевые решения. С чем, увы, пока, на Западе – проблемы", – констатирует дипломат.

У Израиля теперь меньше времени

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

ускорила многие процессы. У Израиля теперь меньше времени. Ему нужно срочно принимать решение – заходить или нет в Сектор Газа. Потому что давление международного сообщества на Израиль усиливается". "Ключевой фактор – пойдет ли Израиль на наземную военную операцию в Секторе Газа. Ситуация с попаданием ракеты в больницу в Газе

По мнению эксперта, если операция состоится, много будет зависеть от того, насколько она будет масштабной и глубокой – и, что будет потом. А именно – какой статус-кво Израиль и США видят для Сектора Газа после такой операции.

"Ответа на этот вопрос пока нет – и это многих беспокоит", – констатирует Илия Куса.

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