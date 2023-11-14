Лидер республиканцев в Сенате США поддержал временный бюджет: есть ли там деньги для Украины

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл выступил за принятие временного бюджета, который не предусматривает предоставление финансовой помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил сам Макконнелла, пишет "The Hill".

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл. Фото: из открытых источников

Сенатор заявил, что он считает полностью рациональным и правильным предложение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона насчет временного бюджета. Это необходимо для того, чтобы избежать шатдауна (прекращения работы правительства) из-за того, что основной бюджет не приняли в установленные сроки.

"Это ответственная мера, которая позволит сохранить работоспособность, избежать вредного сокращения федеральных расходов", — прокомментировал Макконнелл.

По данным издания, в случае, если Конгресс поддержит временный бюджет, то до января не будет еще ни одного законопроекта о финансировании Украины или Израиля.

Стоит отметить, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Тогда в Киеве к нему отнеслись настороженно, потому как он не включал новое финансирование помощи нашей стране. Были надежды, что украинским дипломатам удастся таки найти общий язык с представителями Республиканской партии и добиться нового пакета финансирования.

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