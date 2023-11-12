С чем связана дальнейшая помощь Запада: заложником чего стала Украина

В США продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. Глава дипломатии Евросоюз Жозеп Боррель призвал на этом фоне усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Украина - США. Фото: из открытых источников

Пакет американской помощи Украине стал заложником внутриполитической борьбы

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:

откорректировала информационную приоритетность российской агрессии против Украины". "Украинское направление политики западных стран сейчас продолжает сохранять фокус и внимание, хотя антитеррористическая война Израиля против ХАМАС

Так или иначе, украинский вопрос за последние годы прочно увязан с вопросом нового мирового порядка не только Восточной Европы, подчеркивает эксперт. Он отмечает, что элиты и аналитические круги западных стран понимают – ограничение военной помощи Украине может сопровождаться риском потерять возможность принять участие в становлении нового миропорядка на своих базовых принципах. Что помощь Украине – лучшая инвестиция в будущую архитектуру международных отношений.

"Самое слабое место – это общественное мнение западных государств, за которое и идет борьба. И украинская тема оказалась удачной электоральной картой, которую легко можно разыграть в политических интересах определенных групп. Американская предвыборная ситуация это явно демонстрирует, где пакет помощи Украине стал заложником внутриполитической борьбы", – подчеркивает Олег Постернак.

Он считает, что, если общественное мнение критически пошатнется в сторону склонения Украины к компромиссу с РФ, то это мгновенно заставит политический класс западных стран следовать за ним. Так уж устроена логика старых демократий.

Расположение общественности Запада к Украине, а отсюда и ресурсный потенциал помощи нашей стране, зависит, по словам эксперта, от ряда факторов:

– избегания коррупционных историй (причем как настоящих, так и вымышленных в рамках антиукраинских информационных кампаний);

– налаживания механизмов доступа западных экспертов и чиновников к контролю за военной помощью;

– способности ВСУ демонстрировать результативность в ракурсе ожиданий деоккупации территорий;

– расширения географии войны на территорию РФ для умаления страха новой мировой войны;

– усилий украинской дипломатии по привлечению стран Глобального Юга к справедливому для Украины пониманию сути конфликта и выхода из него.

"От выполнения этих задач и от качественной работы с западной аудиторией зависит стабилизация военной помощи и ее растяжение на длительный период, – уверен Олег Постернак. – Хотя это вовсе не означает, что мы должны игнорировать важность модернизации собственной оборонной индустрии, которая является более надежной и стабильной гарантией нашей безопасности, чем зависимая от политических ситуаций в западных странах военная помощь из-за рубежа".

В американском обществе и политикуме явно просматривается три слоя

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что в американском обществе и политикуме явно просматривается три слоя.

Первый – однозначно за помощь Украине, причем, долгосрочную.

"Это, в основном, правящая Демократическая партия, часть Республиканской, немалый процент обычных американцев. Те, кто понимает, что, помогая Украине, они дают показательный урок всем агрессивным авторитарным режимам. Мол, смотрите на примере России, что может быть с вами. Таким образом предотвращения вероятные новые войны", – поясняет эксперт.

Второй слой – консерваторы-республиканцы, те, кто их поддерживает.

"Таких называют Bible thumpers. То есть, излишне религиозные, архаичные, условно говоря, отсылающие за всеми ответами к "Библии". Причем, трактующие ее так, как выгодно им в данный момент, – уточняет Сергей Дойко.

По его словам, такая прослойка, вроде бы, понимает, что Украине помогать надо, что Россия – зло. Но делает акценты на том, что РФ – никуда не денется, ресурсов у нее – море, в том числе человеческих, которыми Кремль жертвует, не задумываясь. Плюс – РФ ведь еще и ядерная держава. И стоит ли так вкладываться в Украину, рискую спровоцировать ядерную войну? Не лучше ли заниматься чисто внутриамериканскими проблемами, снижая поддержку "коррумпированной Украины" (тезис активно продвигается, в том числе с помощью пророссийских лоббистов), чтоб та согласилась на переговоры?

Есть и третья категория, в которой имеются как республиканцы, так и демократы.

"Это такая себе прослойка между первой и второй. Как отмечал в разговоре со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, такие американцы не отрицают необходимость поддержки Украины, но считают, что надо делать это как-то иначе. Не всегда сами понимая – как именно. От такой группы периодически слышны призывы "как-то договариваться". Опять же, без четкого пояснения — как именно, учитывая кардинально разные подходы к переговорам Киева и Москвы", – акцентирует эксперт.

Ввиду того, что накатывают выборы, украинский вопрос актуализируется. И республиканцы, и демократы будут пытаться разыграть его в свою пользу. Играя, в том числе, на необходимости снижения/увеличения поддержки Украины, прогнозирует Сергей Дойко.

"И тут нам важно доносить американцам информацию об Украине. Разговаривать со всеми партиями, с обычными людьми, с лидерами мнений. То же самое касается Европы, – уточняет эксперт. – Следует постоянно работать с нашими партнерами и потенциальными партнерами, если мы хотим выстоять. Давать им понять, что мы боремся не только за себя, но за демократические ценности, демократический мир, на которых зиждется современный Запад. Буквально вбивать это в головы тех, для кого это "не моя война"".

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