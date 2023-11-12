С чем связана дальнейшая помощь Запада: заложником чего стала Украина

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Кравцев Сергей
В США продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. Глава дипломатии Евросоюз Жозеп Боррель призвал на этом фоне усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".
Украина - США. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак поясняет:
Так или иначе, украинский вопрос за последние годы прочно увязан с вопросом нового мирового порядка не только Восточной Европы, подчеркивает эксперт. Он отмечает, что элиты и аналитические круги западных стран понимают – ограничение военной помощи Украине может сопровождаться риском потерять возможность принять участие в становлении нового миропорядка на своих базовых принципах. Что помощь Украине – лучшая инвестиция в будущую архитектуру международных отношений.
Он считает, что, если общественное мнение критически пошатнется в сторону склонения Украины к компромиссу с РФ, то это мгновенно заставит политический класс западных стран следовать за ним. Так уж устроена логика старых демократий.
Расположение общественности Запада к Украине, а отсюда и ресурсный потенциал помощи нашей стране, зависит, по словам эксперта, от ряда факторов:
– избегания коррупционных историй (причем как настоящих, так и вымышленных в рамках антиукраинских информационных кампаний);
– налаживания механизмов доступа западных экспертов и чиновников к контролю за военной помощью;
– способности ВСУ демонстрировать результативность в ракурсе ожиданий деоккупации территорий;
– расширения географии войны на территорию РФ для умаления страха новой мировой войны;
– усилий украинской дипломатии по привлечению стран Глобального Юга к справедливому для Украины пониманию сути конфликта и выхода из него.
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что в американском обществе и политикуме явно просматривается три слоя.
Первый – однозначно за помощь Украине, причем, долгосрочную.
Второй слой – консерваторы-республиканцы, те, кто их поддерживает.
По его словам, такая прослойка, вроде бы, понимает, что Украине помогать надо, что Россия – зло. Но делает акценты на том, что РФ – никуда не денется, ресурсов у нее – море, в том числе человеческих, которыми Кремль жертвует, не задумываясь. Плюс – РФ ведь еще и ядерная держава. И стоит ли так вкладываться в Украину, рискую спровоцировать ядерную войну? Не лучше ли заниматься чисто внутриамериканскими проблемами, снижая поддержку "коррумпированной Украины" (тезис активно продвигается, в том числе с помощью пророссийских лоббистов), чтоб та согласилась на переговоры?
Есть и третья категория, в которой имеются как республиканцы, так и демократы.
Ввиду того, что накатывают выборы, украинский вопрос актуализируется. И республиканцы, и демократы будут пытаться разыграть его в свою пользу. Играя, в том числе, на необходимости снижения/увеличения поддержки Украины, прогнозирует Сергей Дойко.
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сегодня, 16:50
Для дипломатичного вирішення і результативних переговорів треба прибрати юдейські пастки корумпованих, які навмисно встановили для ескалації війни і розкрадання допомоги. Такі як Гаагський трибунал, рейдерське захоплення грошей російського народу. Хто в здоровому глузді погодиться щоб їх постійно третирували і мародерили як Палестину? Це навмисна пастка юдейських нацистів і їх пропагандистів, як Портников, для яких конфлікти - це звичайне робоче середовище.