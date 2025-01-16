Лишь один лидер стран Евросоюза получил приглашение на инаугурацию Трампа

Инаугурация Дональда Трампа 20 января привлечет внимание нескольких европейских лидеров, среди которых единственным лично приглашенным главой государства стала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони. Как сообщает Euractiv, избранный президент США нарушил неписаное правило, обычно исключающее приглашение глав иностранных государств на инаугурацию, пригласив нескольких лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и китайского лидера Си Цзиньпина.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно информации, единственным лидером ЕС, подтвердившим получение личного приглашения, стала Джорджа Мелони. Ее приглашение, вероятно, стало возможным благодаря личным отношениям с Трампом.

Несмотря на сообщение о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже должен был получить приглашение, представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг эти слухи. Он заявил, что Орбан и ни один другой чиновник из Венгрии приглашения не получали.

Мелони сама подтвердила свое приглашение ранее в этом месяце во время пресс-конференции в Риме, отметив, что рассмотрит его, учитывая свой график. Она добавила, что если сможет, с радостью будет присутствовать на мероприятии.

Euractiv также отмечает, что приглашение для Мэлони поступило лично, но ее участие еще не подтверждено. Европейская часть списка гостей в основном состоит из союзников Трампа, среди которых и деятели правых и ультраправых движений.

Лидер французской ультраправой партии Reconquête Эрик Земмур подтвердил свое участие. Недавно избранный лидер партии Европейских консерваторов и реформистов Матеуш Моравецкий также намерен присутствовать и намерен организовать делегацию ECR. Лидер движения "Реформа Великобритании" Найджел Фарадж также подтвердил свое участие.

Среди депутатов Европарламента на мероприятии в Вашингтоне будут присутствовать французский депутат ЕКР Марион Марешаль и Сара Кнафо из группы "Европа суверенных наций".

Портал "Комментарии" уже писал, что будущая администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет выбирать военные методы для давления на Россию, но может пойти по пути экономического влияния, что уже доказало свою эффективность в прошлом, отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.