Лишь один звонок привел к кардинальным изменениям: стало известно, кто внезапно изменил позицию Трампа
Лишь один звонок привел к кардинальным изменениям: стало известно, кто внезапно изменил позицию Трампа

Дональд Трамп был поражен манерой ведения переговоров фон дер Ляен.

25 сентября 2025, 10:05
Автор:
Клименко Елена

В августе российский беспилотник нанес значительные повреждения зданию представительства Евросоюза в Киеве. Отреагировав на это, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не стала ждать официальных дипломатических процедур и сразу позвонила по телефону президенту США Дональду Трампу.

Лишь один звонок привел к кардинальным изменениям: стало известно, кто внезапно изменил позицию Трампа

Фото: из открытых источников

Как сообщает Politico, по информации двух европейских чиновников, знакомых с деталями разговора, фон дер Ляен сказала Трампу: "Вот реальное доказательство того, на что способен Путин. Это яркое подтверждение того, что он не сдерживает свои угрозы".

Издание подчеркивает, что прямой диалог между фон дер Ляен и Трампом набирает все большее значение в мировой политике, особенно учитывая обеспокоенность ЕС относительно возможного возвращения Трампа на пост президента и его прежнюю пророссийскую позицию, которая могла бы поставить Европу на обочину ключевых переговоров об Украине.

Однако с лета ситуация изменилась. Между Трампом и главой Еврокомиссии установились стабильные коммуникации. По словам информаторов, Трамп начал выражать симпатию к фон дер Ляен, часто хвалит ее, называя "выдающейся" и "поразительной". Европейские дипломаты считают, что именно эта личная приверженность повлияла на усиление его позиции в отношении России.

Важным моментом стало то, что Трамп сменил свою риторику, охарактеризовав Россию как "бумажного тигра", который не может противостоять "духу украинского народа". Эти слова прозвучали вскоре после тщательных переговоров с президентом Зеленским и фон дер Ляен. Также отмечается, что публикация Трампа в соцсети Truth Social с поддержкой Украины появилась после обсуждения санкций с участием госсекретаря США Марко Рубио.

Как уже писали "Комментарии", российские оккупационные силы продолжают ограниченные штурмовые действия на Херсонском направлении, но не имеют никаких территориальных достижений. Об этом идет речь в свежем аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).



