Лише один дзвінок призвів до кардинальних змін: стало відомо, хто раптово змінив позицію Трампа

У серпні російський безпілотник завдав значних пошкоджень будівлі представництва Євросоюзу в Києві. Відреагувавши на це, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не стала чекати офіційних дипломатичних процедур і одразу зателефонувала президенту США Дональду Трампу.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Politico, за інформацією двох європейських посадовців, знайомих із деталями розмови, фон дер Ляєн сказала Трампу: "Ось реальний доказ того, на що здатен Путін. Це яскраве підтвердження того, що він не стримує своїх загроз."

Видання підкреслює, що прямий діалог між фон дер Ляєн і Трампом набирає дедалі більшого значення в світовій політиці, особливо враховуючи занепокоєння ЄС щодо можливого повернення Трампа на посаду президента та його колишню проросійську позицію, яка могла б поставити Європу на узбіччя ключових переговорів про Україну.

Проте з літа ситуація змінилась. Між Трампом і главою Єврокомісії встановилися стабільні комунікації. За словами інформаторів, Трамп почав висловлювати симпатію до фон дер Ляєн, часто хвалить її, називаючи "видатною" та "вражаючою". Європейські дипломати вважають, що саме ця особиста прихильність вплинула на посилення його позиції щодо Росії.

Важливим моментом стало те, що Трамп змінив свою риторику, охарактеризувавши Росію як "паперового тигра", який не може протистояти "духу українського народу". Ці слова пролунали незабаром після ґрунтовних переговорів із президентом Зеленським і фон дер Ляєн. Також відзначається, що публікація Трампа в соцмережі Truth Social з підтримкою України з’явилася після обговорень санкцій за участю держсекретаря США Марко Рубіо.

