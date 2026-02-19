Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала отношение Дональда Трампа к войне РФ против Украины и к расходам США в поддержку Киева. На брифинге ее попросили отреагировать на заявление Владимира Зеленского, который назвал несправедливым давление только на Украину с требованием уступок.

Кэролайн Ливитт: Трамп считает несправедливой гибель тысяч людей и то, что американцы «оплачивали счета за эту войну»

Отвечая на вопрос, Ливитт отметила: "Думаю, президент ответил бы на это, сказав, что он не считает справедливым, что тысячи украинцев и россиян гибнут в этой смертоносной войне". По ее словам, именно поэтому Трамп и его администрация "посвятили огромное количество времени и энергии тому, чтобы положить конец этой войне, которая находится очень далеко от США".

Отдельное внимание спикера обратила на экономический аспект конфликта для Соединенных Штатов. "Думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к погибшим россиянам и украинцам, но и к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые оплачивали счета за эту войну до того, как президент Трамп это остановил", — подчеркнула Ливитт.

Это заявление прозвучало на фоне активных усилий новой администрации США по принуждению сторон к переговорам и завершению боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс. "Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп.