logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ливитт: Трамп считает несправедливой гибель тысяч людей и то, что американцы "оплачивали счета за эту войну"
commentss НОВОСТИ Все новости

Ливитт: Трамп считает несправедливой гибель тысяч людей и то, что американцы "оплачивали счета за эту войну"

«Президент и его команда посвятили энергию тому, чтобы положить конец этой войне»: позиция Белого дома по переговорам

19 февраля 2026, 01:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала отношение Дональда Трампа к войне РФ против Украины и к расходам США в поддержку Киева. На брифинге ее попросили отреагировать на заявление Владимира Зеленского, который назвал несправедливым давление только на Украину с требованием уступок.

Ливитт: Трамп считает несправедливой гибель тысяч людей и то, что американцы "оплачивали счета за эту войну"

Кэролайн Ливитт: Трамп считает несправедливой гибель тысяч людей и то, что американцы «оплачивали счета за эту войну»

Отвечая на вопрос, Ливитт отметила: "Думаю, президент ответил бы на это, сказав, что он не считает справедливым, что тысячи украинцев и россиян гибнут в этой смертоносной войне". По ее словам, именно поэтому Трамп и его администрация "посвятили огромное количество времени и энергии тому, чтобы положить конец этой войне, которая находится очень далеко от США".

Отдельное внимание спикера обратила на экономический аспект конфликта для Соединенных Штатов. "Думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к погибшим россиянам и украинцам, но и к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые оплачивали счета за эту войну до того, как президент Трамп это остановил", — подчеркнула Ливитт.

Это заявление прозвучало на фоне активных усилий новой администрации США по принуждению сторон к переговорам и завершению боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс. "Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости