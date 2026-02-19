logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Лівітт: Трамп вважає несправедливою загибель тисяч людей та те, що американці «оплачували рахунки за цю війну»
commentss НОВИНИ Всі новини

Лівітт: Трамп вважає несправедливою загибель тисяч людей та те, що американці «оплачували рахунки за цю війну»

«Президент і його команда присвятили енергію тому, щоб покласти край цій війні»: позиція Білого дому щодо переговорів

19 лютого 2026, 01:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала ставлення Дональда Трампа до війни РФ проти України та витрат США на підтримку Києва. Під час брифінгу її попросили відреагувати на заяву Володимира Зеленського, який назвав несправедливим тиск лише на Україну з вимогою поступок.

Лівітт: Трамп вважає несправедливою загибель тисяч людей та те, що американці «оплачували рахунки за цю війну»

Керолайн Лівітт: Трамп вважає несправедливою загибель тисяч людей та те, що американці «оплачували рахунки за цю війну»

Відповідаючи на запитання, Лівітт зазначила: "Думаю, президент відповів би на це, сказавши, що він не вважає справедливим, що тисячі українців і росіян гинуть у цій смертоносній війні". За її словами, саме через це Трамп та його адміністрація "присвятили величезну кількість часу та енергії тому, щоб покласти край цій війні, яка знаходиться дуже далеко від США".

Окрему увагу речниця звернула на економічний аспект конфлікту для Сполучених Штатів. "Думаю, що президент вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не тільки по відношенню до росіян і українців, які загинули, а й до американського народу та американських платників податків, які оплачували рахунки за цю війну до того, як президент Трамп це зупинив", — підкреслила Лівітт.

Ця заява пролунала на тлі активних зусиль нової адміністрації США щодо примусу сторін до переговорів та завершення бойових дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, зараз настав момент, коли український лідер має проявити ініціативу, щоб не втратити стратегічний шанс. "Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість", — підкреслив Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини