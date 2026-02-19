Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала ставлення Дональда Трампа до війни РФ проти України та витрат США на підтримку Києва. Під час брифінгу її попросили відреагувати на заяву Володимира Зеленського, який назвав несправедливим тиск лише на Україну з вимогою поступок.

Керолайн Лівітт: Трамп вважає несправедливою загибель тисяч людей та те, що американці «оплачували рахунки за цю війну»

Відповідаючи на запитання, Лівітт зазначила: "Думаю, президент відповів би на це, сказавши, що він не вважає справедливим, що тисячі українців і росіян гинуть у цій смертоносній війні". За її словами, саме через це Трамп та його адміністрація "присвятили величезну кількість часу та енергії тому, щоб покласти край цій війні, яка знаходиться дуже далеко від США".

Окрему увагу речниця звернула на економічний аспект конфлікту для Сполучених Штатів. "Думаю, що президент вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не тільки по відношенню до росіян і українців, які загинули, а й до американського народу та американських платників податків, які оплачували рахунки за цю війну до того, як президент Трамп це зупинив", — підкреслила Лівітт.

Ця заява пролунала на тлі активних зусиль нової адміністрації США щодо примусу сторін до переговорів та завершення бойових дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, зараз настав момент, коли український лідер має проявити ініціативу, щоб не втратити стратегічний шанс. "Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість", — підкреслив Трамп.