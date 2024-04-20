Лучший из возможных вариантов для Киева: Джонсон сделал заявление о помощи Украине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение о разбиении помощи союзникам на четыре отдельных законопроекта было "лучшим решением в нынешних условиях". Он также наметил основные положения законопроекта с помощью Украине.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Майк Джонсон отметил, законопроект Сената, в котором объединялось финансирование Украины, Израиля и Тайваня, был фактически "безлимитным чеком на получение помощи", и его разбиение на отдельные четыре части было "лучшим решением в нынешних условиях".
Спикер Палаты представителей США рассказал, что в законопроекте по финансированию Украины содержится положение о конфискации активов коррумпированных российских олигархов, которые и перенаправят на помощь Украине.
Кроме того, Джонсон подтвердил, что США окажут помощь Украине в кредит, а не грантом.
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