Лучший из возможных вариантов для Киева: Джонсон сделал заявление о помощи Украине

Как передает портал "Комментарии", спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение о разбиении помощи союзникам на четыре отдельных законопроекта было "лучшим решением в нынешних условиях". Он также наметил основные положения законопроекта с помощью Украине.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Майк Джонсон отметил, законопроект Сената, в котором объединялось финансирование Украины, Израиля и Тайваня, был фактически "безлимитным чеком на получение помощи", и его разбиение на отдельные четыре части было "лучшим решением в нынешних условиях".

"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей по поводу помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – объяснил свое мнение Джонсон.

Спикер Палаты представителей США рассказал, что в законопроекте по финансированию Украины содержится положение о конфискации активов коррумпированных российских олигархов, которые и перенаправят на помощь Украине.

Кроме того, Джонсон подтвердил, что США окажут помощь Украине в кредит, а не грантом.

"Даже, если это законодательство неидеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – заявил майк Джонсон.

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