«Любви нет»: озвучена впечатляющая правда об отношении Трампа к Зеленскому



















Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стал важным шагом для сохранения стратегического диалога с США, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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По словам дипломата, сегодня Украина и Европа остаются в значительной степени зависимыми от принятых в Вашингтоне решений, поэтому американское направление остается ключевым.

"Без американского направления нам пока никуда. Мы не можем сказать: "Американцы, до свидания, мы как-то без вас разберемся", — подчеркнул Огрызко.

В то же время, он положительно оценил сам факт регулярных контактов между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, личные встречи имеют особое значение, ведь для американского лидера персональные отношения часто важнее межгосударственных форматов.

Впрочем, дипломат сомневается, что между двумя президентами возникла личная симпатия.

"Любви там нет от слова совсем. Но сейчас очевидна определенная терпимость со стороны Трампа. Он понимает, что Украина может стать ему нужной для решения внутриполитических проблем", – отметил Огрызко.

Дипломат также обратил внимание на решение Сената США поддержать резолюцию по усилению давления на Россию. Он назвал это положительным сигналом, однако предостерег от завышенных ожиданий.

"Впереди еще Конгресс. Если закон будет принят и Трамп его подпишет, тогда все будет зависеть от того, как именно он решит его применять", – объяснил дипломат.

Комментируя заявления о возможных дипломатических наработках по прекращению войны, Огрызко отметил, что у американской стороны, вероятно, уже есть определенные предложения. Однако их содержание пока неизвестно, а главный вопрос состоит в том, согласится ли Россия на любой компромисс.

Портал "Комментарии" уже писал , что Китай пока не готов открыто давить на Россию с требованием завершить войну, хотя затяжной конфликт все больше противоречит экономическим интересам Пекина. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович, комментируя роль КНР в возможном мирном процессе.