«Любові немає»: озвучено приголомшливу правду про ставлення Трампа до Зеленського



















Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтону став важливим кроком для збереження стратегічного діалогу зі США, однак говорити про конкретні результати поки що зарано. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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За словами дипломата, сьогодні Україна та Європа залишаються значною мірою залежними від рішень, які ухвалюються у Вашингтоні, тому американський напрямок залишається ключовим.

"Без американського напрямку нам поки що нікуди. Ми не можемо сказати: "Американці, до побачення, ми якось без вас розберемося"", – наголосив Огризко.

Водночас він позитивно оцінив сам факт регулярних контактів між Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. На його думку, особисті зустрічі мають особливе значення, адже для американського лідера персональні взаємини часто важливіші за міждержавні формати.

Втім дипломат сумнівається, що між двома президентами виникла особиста симпатія.

"Любові там немає від слова зовсім. Але зараз очевидна певна терплячість з боку Трампа. Він розуміє, що Україна може стати йому потрібною для вирішення внутрішньополітичних проблем", – зазначив Огризко.

Дипломат також звернув увагу на рішення Сенату США підтримати резолюцію щодо посилення тиску на Росію. Він назвав це позитивним сигналом, однак застеріг від завищених очікувань.

"Попереду ще Конгрес. Якщо закон ухвалять і Трамп його підпише, тоді все залежатиме від того, як саме він вирішить його застосовувати", – пояснив дипломат.

Коментуючи заяви про можливі дипломатичні напрацювання щодо припинення війни, Огризко зазначив, що американська сторона, ймовірно, вже має певні пропозиції. Однак їхній зміст поки що невідомий, а головне питання полягає в тому, чи погодиться Росія на будь-який компроміс.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай поки не готовий відкрито тиснути на Росію із вимогою завершити війну, хоча затяжний конфлікт дедалі більше суперечить економічним інтересам Пекіна. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович, коментуючи роль КНР у можливому мирному процесі.