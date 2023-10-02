Маккарти подтвердил – Украина не получит большой пакет помощи от США: какая причина

На американской границе сегодня умирает больше граждан его страны, чем на войне в Украине. Поэтому Вашингтон не отказывается от помощи украинскому народу, но помощь США в приоритете. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Face the Nation сделал спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти.

Кевин Маккарти. Фото из открытых источников

"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", — отметил Маккарти.

Он подчеркнул, перед тем как отправлять помощь Украине, нужно обеспечить безопасность границ США.

Кевин Маккарти предупредил, что Украина может не рассчитывать на большие пакеты помощи со стороны США, пока нет уверенности в том, что граница США в полной безопасности.

"Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", — подчеркнул представитель Республиканской партии.

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