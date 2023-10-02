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Маккарти подтвердил – Украина не получит большой пакет помощи от США: какая причина

Кевин Маккарти заявил, что необходимо обеспечить безопасность границ США

сегодня, 14:07
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Кравцев Сергей
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На американской границе сегодня умирает больше граждан его страны, чем на войне в Украине. Поэтому Вашингтон не отказывается от помощи украинскому народу, но помощь США в приоритете. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире Face the Nation сделал спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. 

Маккарти подтвердил – Украина не получит большой пакет помощи от США: какая причина

Кевин Маккарти. Фото из открытых источников

"Я поддерживаю возможность убедиться, что Украина имеет необходимое ей оружие, но я твердо поддерживаю в первую очередь границу. Поэтому нам нужно найти способ сделать это вместе", — отметил Маккарти.


Он подчеркнул, перед тем как отправлять помощь Украине, нужно обеспечить безопасность границ США.

Кевин Маккарти предупредил, что Украина может не рассчитывать на большие пакеты помощи со стороны США, пока нет уверенности в том, что граница США в полной безопасности. 

"Мы будем работать с нуждающимися людьми, но Белый дом должен понять одну вещь: им лучше подготовиться к обеспечению безопасности американской границы", — подчеркнул представитель Республиканской партии. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны (на 45 дней), который позволит различным госорганам спокойно функционировать это время. Помощь для Украины исключили из этого документа, как и требовали республиканцы. Президент США Джо Байден, вынужденно подписавший такой вариант временного бюджета, заявил, что нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Почему всё в итоге дошло до такой ситуации? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Украине придётся выполнить требования МВФ – можно ли обойтись без кредита.




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