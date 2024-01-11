Мантра Байдена о поддержке Украины проигрышная: республиканцы предлагают свой План победы

Республиканцы раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за недостаточную помощь Украине и потребовали решительных действий. Соответствующий документ обнародовали три комитета Палаты представителей Конгресса, которые возглавляют представители Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Укринформ".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Предлагаемый план победы Украины подписали председатели комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил – Майка Роджерса и комитета по разведке – Майка Тернер, разработали в конце прошлого года.

"Мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно", – проигрышная стратегия", – говорится в "плане".

Республиканцы Палаты представителей настаивают на том, что Байден должен представить заслуживающий доверия план победы и предоставить Украине оружие, необходимое для ее достижения как можно скорее, ведь любое промедление — это жизни украинцев и американских налогоплательщиков.

Путь к победе для Украины в Республиканской партии видят в скором предоставлении Киеву критически важного оружия; ужесточении санкций против режима Путина; передаче Украине 300 миллиардов замороженных российских суверенных активов.

Кроме того, конгрессмены указали на необходимость контроля за американской помощью, при этом они признали, что проверки не выявили нарушений. Они убеждены, что победа Украины "предотвратить российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств".

"После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – указали главы комитетов Палаты представителей.

Американские политики считают, что документ "обеспечит Украине возможность добиться необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

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