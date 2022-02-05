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Марк Цукерберг продал свой криптовалютный проект Diem

Продажа активов означает для компании Марка Цукерберга завершение попыток создать собственную криптовалюту в пределах Meta и Facebook

сегодня, 06:20
Автор:

Ольга Чародий
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Meta продала Diem Association. Активы и интеллектуальная собственность перешли от компании Марка Цукерберга к американскому банку Silvergate. Сумма сделки – $200 млн. Ранее Калифорнийский банк Silvergate Capital выступал эмитентом (физическое или юридическое лицо, выпускающее любые денежные активы от своего имени – ред.) криптовалюты Diem. Об этом говорится в официальном заявлении проекта.

Марк Цукерберг продал свой криптовалютный проект Diem

Марк Цукерберг - фото из открытых источников

Продажа активов означает для компании Марка Цукерберга завершение попыток создать собственную криптовалюту в пределах Meta и Facebook. Американский предприниматель и его команда несколько лет пытались запустить этот проект. Но они столкнулись с недоверием со стороны регулятора. В США представители Федеральной резервной системы оказывали давление на Silvergate. В ноябре 2021 регулятор заявил, что объединение эмитента с корпорацией приведет к чрезмерной концентрации экономической власти. На фоне проблем Diem избавился от партнеров. Среди них – PayPal, Visa, Mastercard, eBay. Все они отказались от сотрудничества.

Также из проекта вышел Дэвид Маркус, руководитель платежного подразделения Meta. Он занимался развитием цифрового кошелька Novi, а также защищал проект перед американским Сенатом.

Напомним, Марк Цукерберг заявил, что Facebook будет отстаивать такие принципы, как свободное выражение своей позиции, даже если это означает ответную реакцию. Соучредитель и генеральный директор Facebook заявил, что цель его компании долгое время заключалась в том, чтобы не делать ничего, что было бы признано "слишком оскорбительным", но сейчас он меняет этот подход перед лицом того, что он считает чрезмерной цензурой. "Нам все чаще приходится подвергать цензуре множество различных видов контента, что делает социальную сеть по-настоящему неудобной. Мы собираемся убрать контент, который действительно вреден, но иногда себя надо сдерживать", — сказал Цукерберг, признавая ответственность Facebook за чистку своих платформ, связанных с терроризмом, эксплуатацией детей и подстрекательством к насилию.



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Источник: https://www.diem.com/en-us/updates/stuart-levey-statement-diem-asset-sale/
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