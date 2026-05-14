Марко Рубио прокомментировал, почему полетел в Китай в своем спортивном костюме «в стиле Мадуро»

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что его одежда во время официального визита в Китай не имела никакого скрытого смысла или политического намека. Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун обнародовал фотографию дипломата на борту президентского самолета, где тот находился в спортивном костюме Nike Tech, похожем на наряд лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Чун шутливо окрестил этот образ как "Nike Tech Venezuela".

Марко Рубио и Николас Мадуро

Сам глава Госдепартамента в интервью телеканалу NBC News категорически опроверг теории заговоров вокруг своего внешнего вида, подчеркнув: "Там нет никакого подтекста. Это хороший костюм. В смысле он мне нравится. Он удобный". Политик с юмором ответил на сравнение с венесуэльским диктатором, заявив, что "если уж на то пошло, это он скопировал меня, потому что у меня такой был раньше".

Дипломат добавил, что вообще не отслеживает гардероб Мадуро и даже не знал, что это его стиль. По словам госсекретаря, единственная причина выбора такой одежды для длительного перелета заключается в том, что она "удобная". Рубио подытожил, что не пытался никому ничего продемонстрировать: "Не знаю. Никакого послания в этом не было. Я даже не знал, что меня фотографируют".

