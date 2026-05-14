Марко Рубіо прокоментував, чому полетыв до Китаю у своєму спортивному костюмі «у стилі Мадуро»
Марко Рубіо прокоментував, чому полетыв до Китаю у своєму спортивному костюмі «у стилі Мадуро»

«Він просто зручний»: Марко Рубіо прокоментував жарти Білого дому щодо його схожості з лідером Венесуели

14 травня 2026, 18:40
Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що його одяг під час офіційного візиту до Китаю не мав жодного прихованого сенсу чи політичного натяку. Раніше директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун оприлюднив світлину дипломата на борту президентського літака, де той перебував у спортивному костюмі Nike Tech, схожому на вбрання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Чун жартівливо охрестив цей образ як "Nike Tech Venezuela".

Марко Рубіо і Ніколас Мадуро

Сам очільник Держдепартаменту в інтерв'ю телеканалу NBC News категорично спростував теорії змов навколо свого зовнішнього вигляду, наголосивши: "Там немає жодного підтексту. Це хороший костюм. В сенсі, він мені подобається. Він зручний". Політик з гумором відповів на порівняння з венесуельським диктатором, заявивши, що "якщо вже на те пішло, це він скопіював мене, тому що у мене такий був раніше".

Дипломат додав, що взагалі не відстежує гардероб Мадуро і "навіть не знав, що це його стиль". За словами держсекретаря, єдина причина вибору такого одягу для тривалого перельоту полягає в тому, що він "удобный". Рубіо підсумував, що не намагався нікому нічого продемонструвати: "Не знаю. Ніякого послання в цьому не було. Я навіть не знав, що мене фотографують".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на сьогоднішній день українське військо здобуло статус найбоєздатнішого на європейському континенті. Відповідну заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, офіційно визнавши, що "Збройні сили України зараз є найсильнішою та найпотужнішою армією Європи".

Глава американського дипломатичного відомства підкреслив, що в умовах протистояння агресору сили оборони продемонстрували надзвичайний рівень інновацій. За його словами, "українці створили нові тактики, техніку й технології", що дозволило їм вибудувати абсолютно унікальну модель ведення бойових дій та "сформувати унікальну гібридну асиметричну війну".



