Маск назвал будущего президента США

Американский миллиардер Илон Маск назвал вице-президента Джей Ди Вэнса будущим президентом США. Кроме того, Маск заявил, что Вэнс также лучший вице-президент Соединенных Штатов, несмотря на то, что он находится на должности около месяца.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Илон Маск отреагировал на платформе X на сообщение одного из пользователей о критике в сторону вице-президента США Джей Ди Вэнса и заявил, что тот будет будущим американским президентом.

"Лучший вице-президент и наш будущий президент", — написал Маск не уточняя, когда именно Вэнс станет президентом США.

Маск написал свое сообщение под сообщением Питера Хейга, раскритиковавшего сторонников премьер-министра Великобритании Кира Стармера за слова в сторону Вэнса.

Во время встречи Дональда Трампа и Кира Стармера Джей Ди Вэнс начал критиковать британцев. По его словам, в Великобритании существуют "нарушения свободы слова, которые фактически повлияли не только на британцев, но также повлияли на американские технологические компании и, соответственно, на американских граждан". Стармер, наклонившись вперед, ответил вице-президенту Вэнсу.

"О свободе слова в Великобритании, я очень горжусь нашей историей. В Великобритании мы имели свободу слова очень-очень долго, и она будет продолжаться очень-очень долго", — сказал Стармер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Джей Ди Вэнс говорил об Украине перед тем, как стать вице-президентом США. Начиная с полномасштабного вторжения России Вэнс критиковал помощь Украине от США и призвал к быстрому окончанию войны. Недавно Вэнс также подверг критике американцев украинского происхождения за их поддержку Украине.

Также "Комментарии" писать об инциденте на пресс-конференции Трампа и Стармера. Белый дом объяснил ситуацию.