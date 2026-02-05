Маск обратился с важным заявлением к украинцам

Известный бизнесмен, изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск призвал зарегистрировать терминалы спутникового интернета Starlink и перепечатал пошаговую инструкцию, как это сделать. Об этом изобретатель написал в сети X.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Важно зарегистрировать свой терминал Starlink, если вы находитесь в Украине", – написал Маск в Twitter.

Он также опубликовал инструкцию от вице-президента SpaceX по бизнес-операциям Лорен Дрейер по инструкциям по регистрации терминалов в Украине.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что российские военные усилили использование дронов, оснащенных Starlink, пытаясь таким образом обходить украинскую систему противовоздушной обороны.

Вскоре после этого в Министерстве цифровой трансформации заявили о введении в Украине так называемого режима "белого списка" (Whitelist) терминалов Starlink.

Реализацией этой инициативы будет заниматься Министерство обороны совместно со SpaceX.

Читайте на портале "Комментарии" — терминалы спутниковой связи Starlink, которые могли использовать российские военные, уже заблокированы. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и обороны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Украине идет масштабный процесс верификации терминалов Starlink. Первая волна устройств, которые внесли в так называемый "белый список", уже работает. Обновление таких списков происходит ежесуточно. В то же время пользователей, чьи терминалы были поданы на регистрацию, но еще не активировались, призывают набраться терпения.

Федоров подчеркнул, что речь идет о очень большом и сложном процессе, который требует времени. Параллельно команда работает над тем, чтобы данные для проверки поступали в режиме реального времени, что существенно ускорит процедуру верификации.



