Маск звернувся з важливою заявою до українців

Відомий бізнесмен, винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск закликав зареєструвати термінали супутникового інтернету Starlink та перепублікував покрокову інструкцію, як це зробити. Про це винахідник написав у мережі X.

Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

"Важливо зареєструвати свій термінал Starlink, якщо ви перебуваєте в Україні", — написав Маск у Twitter.

Він також опублікував інструкцію від віце-президента SpaceX з бізнес-операцій Лорен Дрейер щодо інструкцій з реєстрації терміналів в Україні.

Варто зазначити, раніше стало відомо, що російські військові посилили використання дронів, оснащених Starlink, намагаючись таким чином обходити українську систему протиповітряної оборони.

Невдовзі після цього в Міністерстві цифрової трансформації заявили про запровадження в Україні так званого режиму "білого списку" (Whitelist) терміналів Starlink.

Реалізацією цієї ініціативи займатимуться Міністерство оборони спільно зі SpaceX.

Читайте також на порталі "Коментарі" — термінали супутникового зв’язку Starlink, які могли використовувати російські військові, вже заблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та оборони Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в Україні триває масштабний процес верифікації терміналів Starlink. Перша хвиля пристроїв, які внесли до так званого "білого списку", вже працює. Оновлення таких списків відбувається щодоби. Водночас користувачів, чиї термінали були подані на реєстрацію, але ще не активувалися, закликають набратися терпіння.

Федоров наголосив, що йдеться про надзвичайно великий і складний процес, який потребує часу. Паралельно команда працює над тим, аби дані для перевірки надходили в режимі реального часу, що має суттєво пришвидшити процедуру верифікації.



