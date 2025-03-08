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Маск предстанет перед судом: что произошло

Маск даст показания в суде по делу о неудачной покупке Twitter

сегодня, 08:33 comments1112
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Кравцев Сергей

Миллиардер Илон Маск даст показания под присягой по делу о его покупке соцсети Twitter (ныне Х) в 2022 году. Инвесторы подали иск в суд, утверждая, что его неоднозначное решение и приобретении платформы было лишь уловкой с целью снизить стоимость ее акций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Маск предстанет перед судом: что произошло

Илон Маск. Фото из открытых источников

Раньше адвокаты Маска возражали против его личного присутствия на допросе, но теперь он согласился встретиться с юристами инвесторов 3 апреля в Вашингтоне.

В публикации говорится, что в последнее время миллиардер занят работой в качестве ключевого советника президента США Дональда Трампа по вопросам сокращения расходов правительства. Однако, он также вовлечен в многочисленные судебные разбирательства, связанные с его компаниями и личными инвестициями.

Инвесторы утверждают, что колебания Маска о покупке Twitter, включая публичные на нападки на то, как управлялась платформа, поставили под сомнение возможность закрытия сделки и обрушили стоимость акций. Это в свою очередь, навредило инвесторам, но при этом улучшило позицию Маска на переговорах. В конечном итоге миллиардер завершил выкуп платформы за 44 млрд долларов после того, как на него подали в суд за попытку отказаться от сделки. Позже, он переименовал компанию в Х Corp.

Издание напоминает, что в декабре 2023 федеральный судья в Сан-Франциско отклонил запрос Маска о прекращении дела. Он заявил, что высказывания бизнесмена "создавали впечатление, которые существенно отличались от реального положения дел".

Кроме того, в январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Маска. Это произошло всего за несколько дней до инаугуруации Трампа. Комиссия утверждала, что миллиардер нарушил сроки раскрытия информации о своей растущей доле в Twitter перед покупкой компании. По завлению SEC, тайное накопление акций со скидкой нанесло ущерб акционерам Twitter, которые продали их слишком рано, потеряв в общей сложности более 150 млн долларов.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-07/musk-to-face-questioning-in-suit-over-twitter-buyout-flip-flop
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