Маск предстанет перед судом: что произошло

Миллиардер Илон Маск даст показания под присягой по делу о его покупке соцсети Twitter (ныне Х) в 2022 году. Инвесторы подали иск в суд, утверждая, что его неоднозначное решение и приобретении платформы было лишь уловкой с целью снизить стоимость ее акций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Раньше адвокаты Маска возражали против его личного присутствия на допросе, но теперь он согласился встретиться с юристами инвесторов 3 апреля в Вашингтоне.

В публикации говорится, что в последнее время миллиардер занят работой в качестве ключевого советника президента США Дональда Трампа по вопросам сокращения расходов правительства. Однако, он также вовлечен в многочисленные судебные разбирательства, связанные с его компаниями и личными инвестициями.

Инвесторы утверждают, что колебания Маска о покупке Twitter, включая публичные на нападки на то, как управлялась платформа, поставили под сомнение возможность закрытия сделки и обрушили стоимость акций. Это в свою очередь, навредило инвесторам, но при этом улучшило позицию Маска на переговорах. В конечном итоге миллиардер завершил выкуп платформы за 44 млрд долларов после того, как на него подали в суд за попытку отказаться от сделки. Позже, он переименовал компанию в Х Corp.

Издание напоминает, что в декабре 2023 федеральный судья в Сан-Франциско отклонил запрос Маска о прекращении дела. Он заявил, что высказывания бизнесмена "создавали впечатление, которые существенно отличались от реального положения дел".

Кроме того, в январе 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Маска. Это произошло всего за несколько дней до инаугуруации Трампа. Комиссия утверждала, что миллиардер нарушил сроки раскрытия информации о своей растущей доле в Twitter перед покупкой компании. По завлению SEC, тайное накопление акций со скидкой нанесло ущерб акционерам Twitter, которые продали их слишком рано, потеряв в общей сложности более 150 млн долларов.

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