Маск публично выступил против Трампа: в чем причина напряжения

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Кравцев Сергей
Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа, назвав его "отвратительной гадостью". Пост появился на платформе X как раз во время брифинга в Белом доме и вызвал недоумение в команде Трампа. Об этом пишет "Axios".
Илон Маск. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на двух источников, близких к Маску, СМИ отмечает, что причина – не только в тексте закона.
Публичная критика Маском "большого, красивого законопроекта" Трампа сигнализирует о накаливании напряжения между союзниками.
Маск был разочарован тем, что его ожидания не оправдались, ведь он не получил ожидаемого отношения к своим интересам в отношении налоговых льгот для Tesla, закон сокращает кредиты на электромобили, что напрямую бьет по бизнесу Маска. Ему не удалось остаться в статусе советника. Срок на должности специального правительственного служащего истек, и Белый дом отказался продлевать сотрудничество.
Starlink не допустили к воздушному контролю. Маск хотел интегрировать спутниковую систему в национальное управление воздушным движением, но получил отказ из-за потенциального конфликта интересов.
Кульминацией стал отказ Трампа от кандидатуры Джареда Айзекмана — союзника Маска на должность главы NASA. Все эти решения, по словам источников издания, Маск воспринял как личное оскорбление.
Хотя Маск и Трамп остаются союзниками, действия предпринимателя в соцсетях начали раздражать экс-президента.
В Белом доме часть вины возлагают на Серхио Гора – главу кадрового офиса, который якобы конфликтовал с Маском. Однако источники в администрации настаивают: Айзекмана отклонили из-за его связей с демократами.
В публикации говорится, что критика Маском законопроекта, который в мае приняла Палата представителей США, прозвучала всего через несколько дней после того, как бывший глава DOGE (Илон Маск) покинул администрацию Трампа.
После Маск добавил новый пост в соцсети Х.
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