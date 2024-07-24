Маск рассказал о $45 миллионов ежемесячно в поддержку Трампа

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он намерен тратить $45 млн ежемесячно на новый политический комитет, поддерживающий бывшего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом сообщает The Independent .

Илон Маск (фото из открытых источников)

"То, что сообщается в медиа, просто не соответствует действительности. Я не жертвую Трампу $45 миллионов в месяц", – заявил миллиардер в интервью Джордану Петерсону.

Маск также отметил, что он создал фонд America PAC, который будет оказывать поддержку Трампу. Несмотря на это, он не разделяет "культ личности" вокруг Трампа, но считает, что бывший президент проявил "большое мужество" во время покушения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ранее Илон Маск сделал заявление о президентах США. Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в США должны быть введены возрастные ограничения для кандидатов в президенты.

Илон Маск отреагировал на сообщение пользовательницы под ником AshleyDCan на платформе X, которая пожаловалась, что для кандидатов в президенты США есть возрастные ограничения нижней планки – 35 лет, чтобы быть президентом, однако нет лимитов для пожилых людей, в частности для тех, кто старше 80 лет. Маск поддержал ее идею ввести возрастные ограничения для президентов США.

78-летний Дональд Трамп и 81-летний Джо Байден – старейшие кандидаты в президенты в истории США. По поводу Джо Байдена активно ведутся разговоры после его проигрыша на дебатах с Трампом, а также курьезных случаев, когда президент США путал других лидеров, забывал их имена и долго молчал во время выступлений.

