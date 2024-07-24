logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Маск рассказал о $45 миллионов ежемесячно в поддержку Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск рассказал о $45 миллионов ежемесячно в поддержку Трампа

Маск заявил, что не разделяет «культ личности» по отношению к Трампу.

сегодня, 19:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он намерен тратить $45 млн ежемесячно на новый политический комитет, поддерживающий бывшего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке. Об этом сообщает The Independent .

Маск рассказал о $45 миллионов ежемесячно в поддержку Трампа

Илон Маск (фото из открытых источников)

"То, что сообщается в медиа, просто не соответствует действительности. Я не жертвую Трампу $45 миллионов в месяц", – заявил миллиардер в интервью Джордану Петерсону.

Маск также отметил, что он создал фонд America PAC, который будет оказывать поддержку Трампу. Несмотря на это, он не разделяет "культ личности" вокруг Трампа, но считает, что бывший президент проявил "большое мужество" во время покушения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ранее Илон Маск сделал заявление о президентах США. Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в США должны быть введены возрастные ограничения для кандидатов в президенты.

Илон Маск отреагировал на сообщение пользовательницы под ником AshleyDCan на платформе X, которая пожаловалась, что для кандидатов в президенты США есть возрастные ограничения нижней планки – 35 лет, чтобы быть президентом, однако нет лимитов для пожилых людей, в частности для тех, кто старше 80 лет. Маск поддержал ее идею ввести возрастные ограничения для президентов США.

78-летний Дональд Трамп и 81-летний Джо Байден – старейшие кандидаты в президенты в истории США. По поводу Джо Байдена активно ведутся разговоры после его проигрыша на дебатах с Трампом, а также курьезных случаев, когда президент США путал других лидеров, забывал их имена и долго молчал во время выступлений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/elon-musk-trump-super-pac-b2584807.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости