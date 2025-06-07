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Маск сдает назад: какой важный пост о Трампе удалил миллиардер

Ранее Маск написал, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняли в педофилии и организации проституции, но теперь этого поста уже нет

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск удалил из соцсети X сообщение о наличии упоминаний президента США Дональда Трампа в расследовании в отношении Джеффри Эпштейна.

Маск сдает назад: какой важный пост о Трампе удалил миллиардер

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

В четверг между Маском и Трампом разгорелась публичная перепалка. Бывший член администрации Трампа набросился на главу Белого дома с критикой и обвинением. В ответ Трамп заявил, что Маск "перегорел" и просто не в своем уме.

Во время обмена оскорблениями Маск написал в соцсети X, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

"Время сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их на самом деле не обнародуют", — говорилось в его сообщении.

Однако, видимо все обдумав, Маск решил удались это сообщение. При этом миллиардер не объяснил, почему решил молча отыграть назад.

Стоит отметить, что после победы Трампа на выборах Маск, который существенно финансировал его кампанию, получил должность в новой администрации США. Маск возглавил департамент DOGE, задачей которого было оптимизировать федеральное правительство и сократить расходы. За время его работы Маск и DOGE оказались в центре нескольких скандалов, в частности по закрытию СМИ и USAID.

Впоследствии в американских СМИ появились слухи, что у Маска конфликт с окружением Трампа, и вообще миллиардера решили отстранить от дел. Недавно Трамп официально заявил, что Маск покидает работу в администрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — публичная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском переросла в "полномасштабную войну слов", стремительно дестабилизирующую политический ландшафт страны. Начавшиеся с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа разногласия обострились к взаимным обвинениям, включая требования импичмента и упоминания о скандальном "деле Эпштейна". О чем говорит эта история? Что она значит для Украины? Комментарии разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: http://x.com/elonmusk
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