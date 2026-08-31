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Маск согласился, чтобы Украина нанесла самый страшный удар по РФ, но есть новая проблема: детали

Ключевое для Украины решение зависит не только от Илона Маска.

31 августа 2026, 12:15
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Клименко Елена

Американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск якобы готов позволить Украине использовать спутниковую систему Starlink на беспилотниках, выполняющих задачи за пределами украинской территории, в том числе для операций против целей в России. Однако окончательное решение зависит не только от него.

Маск согласился, чтобы Украина нанесла самый страшный удар по РФ, но есть новая проблема: детали

Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, Маск обсуждал этот вопрос с Михаилом Федоровым. Предприниматель вроде бы не возражает против расширения возможностей Starlink для украинских дронов, но считает, что такой шаг должен получить политическое одобрение Вашингтона.  

"Маск ранее сказал Федорову, что он готов позволить Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами своей границы для поражения российских целей", — говорится в материале.

В то же время собеседники издания отмечают, что Маск назвал этот вопрос политическим. Поэтому соответствующее решение по его позиции должно принимать Белый дом.

Таким образом, возможность применения спутниковой связи Starlink украинскими беспилотниками во время операций вне Украины зависит и от позиции администрации президента США Дональда Трампа.  

Для Украины этот вопрос имеет особое значение. Starlink широко используется силами обороны для обеспечения стабильной связи, обмена информацией и координации действий там, где обычные каналы коммуникации недоступны, повреждены или работают нестабильно.  

Еще большее значение спутниковая связь приобретает в случае дальнобойных беспилотных систем. Он потенциально позволяет поддерживать передачу данных на больших расстояниях. Именно поэтому возможное политическое решение Вашингтона о работе Starlink за пределами Украины может стать важным фактором дальнейшего развития украинских беспилотных технологий.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия меняет подход к воздушным атакам на Украину, пытаясь компенсировать ударами по городам отсутствие желаемых результатов на поле боя. Одной из главных целей Кремля остается Киев и область. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.



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