Маск погодився, щоб Україна завдала найстрашнішого удару по РФ, але є нова проблема: деталі

Американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск нібито готовий дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink на безпілотниках, які виконують завдання за межами української території, зокрема для операцій проти цілей у Росії. Однак остаточне рішення залежить не лише від нього.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, Маск обговорював це питання з Михайлом Федоровим. Підприємець начебто не заперечує проти розширення можливостей Starlink для українських дронів, але вважає, що такий крок повинен отримати політичне схвалення Вашингтона.

"Маск раніше сказав Федорову, що він готовий дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені Starlink, за межами свого кордону для ураження російських цілей", — йдеться у матеріалі.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що Маск назвав це питання політичним. Тому відповідне рішення, за його позицією, має ухвалювати Білий дім.

Таким чином, можливість застосування супутникового зв'язку Starlink українськими безпілотниками під час операцій за межами України залежить і від позиції адміністрації президента США Дональда Трампа.

Для України це питання має особливе значення. Starlink широко використовується Силами оборони для забезпечення стабільного зв'язку, обміну інформацією та координації дій там, де звичайні канали комунікації недоступні, пошкоджені або працюють нестабільно.

Ще більшого значення супутниковий зв'язок набуває у випадку далекобійних безпілотних систем. Він потенційно дозволяє підтримувати передачу даних на значних відстанях. Саме тому можливе політичне рішення Вашингтона щодо роботи Starlink за межами України може стати важливим фактором для подальшого розвитку українських безпілотних технологій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює підхід до повітряних атак на Україну, намагаючись компенсувати ударами по містах відсутність бажаних результатів на полі бою. Однією з головних цілей Кремля залишається Київ та область. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.