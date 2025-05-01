Маск вне себя из-за статьи WSJ: какие слухи о Tesla разозлили миллиардера

Илон Маск и председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм решительно отвергли информацию Wall Street Journal о том, что компания якобы ищет нового генерального директора,

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Отмечается, что причиной интереса к теме стали падение продаж Tesla и то, что Маск стал открытым союзником президента Трампа и возглавил реформу DOGE – инициативу по сокращению государственных расходов. На прошлой неделе Маск пообещал сосредоточиться на Tesla и заявил об уходе от DOGE.

Wall Street Journal утверждала, что совет директоров Tesla якобы уже обратился к нескольким рекрутинговым компаниям для начала поиска нового CEO, и что "члены правления сказали ему, что ему нужно уделять больше времени Tesla". Издание также отмечало, что Маск не отрицал эту позицию совета.

Но в Tesla официально опровергли эти данные.

"Это абсолютная ложь... Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров очень уверен в его способности продолжать реализацию захватывающего плана роста", — заявила Робин Денхолм.

"Чрезвычайно грубое нарушение этики. WSJ опубликовал НАМЕРЕННО НЕПРАВДИВУЮ СТАТЬЮ и не включил однозначного опровержения со стороны совета директоров Tesla", – не менее остро отреагировал Маск.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, ранее призывавший Маска вернуться к управлению компанией, назвал отчет WSJ своеобразным "предупредительным выстрелом". Тем не менее признал, что ситуация была очень напряженной, но в компании считают, что Маск поступил правильно и он будет оставаться генеральным директором Tesla по меньшей мере пять лет

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