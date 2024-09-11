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Маск высказался о дебатах: изменил ли миллиардер свою позицию по отношению к Трампу

Несмотря на поражение Трампа на дебатах с Харрис, Илон Маск продолжает поддерживать лидера республиканцев на пост президента США.

сегодня, 10:13
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Slava Kot

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По словам Маска, Харрис превзошла ожидания, однако бизнесмен и дальше будет поддерживать Трампа.

Маск высказался о дебатах: изменил ли миллиардер свою позицию по отношению к Трампу

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в сообщении в собственной соцсети X заявил, что ведущие дебатов якобы были несправедливыми к лидеру республиканцев Дональду Трампу и фактически признал победу Камалы Харрис на дебатах между американскими политиками.

"Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливыми в отношении Дональда Трампа, Камала Харрис превзошла все ожидания большинства людей в этот вечер", — пишет Маск.

Однако Маск добавил, что и дальше будет поддерживать Трампа в борьбе за пост президента США.

"Тем не менее, когда дело доходит до выполнения задач, а не просто приятных слов, я твердо верю, что Трамп выполнит свою работу гораздо лучше", – заявил Маск.

Владелец Tesla и SpaceX подверг критике Харрис. По его словам, президент США Джо Байден редко появляется на работе, поэтому Камала Харрис уже главная в Белом доме и могла "делать большие вещи", однако почему-то этого не делает.

Согласно опросам Камала Харрис победила Дональда Трампа на дебатах, получив 63% одобрения голосов от американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис сравнив их с "Титаником".

Также "Комментарии" писали об американской певице Тейлор Свифт, после дебатов объявила поддержку одному из кандидатов на пост президента США.



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