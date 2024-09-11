Маск высказался о дебатах: изменил ли миллиардер свою позицию по отношению к Трампу

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Slava Kot
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. По словам Маска, Харрис превзошла ожидания, однако бизнесмен и дальше будет поддерживать Трампа.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск в сообщении в собственной соцсети X заявил, что ведущие дебатов якобы были несправедливыми к лидеру республиканцев Дональду Трампу и фактически признал победу Камалы Харрис на дебатах между американскими политиками.
Однако Маск добавил, что и дальше будет поддерживать Трампа в борьбе за пост президента США.
Владелец Tesla и SpaceX подверг критике Харрис. По его словам, президент США Джо Байден редко появляется на работе, поэтому Камала Харрис уже главная в Белом доме и могла "делать большие вещи", однако почему-то этого не делает.
Согласно опросам Камала Харрис победила Дональда Трампа на дебатах, получив 63% одобрения голосов от американцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис сравнив их с "Титаником".
Также "Комментарии" писали об американской певице Тейлор Свифт, после дебатов объявила поддержку одному из кандидатов на пост президента США.
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